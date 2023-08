"Ausgeprägter Schlag": Frankfurt muss auf Kapitän Rode verzichten

Eintracht Frankfurt muss bei den anstehenden Aufgaben auf Sebastian Rode verzichten. Der Kapitän werde "voraussichtlich ein bis zwei Wochen" fehlen.

Der Ligaauftakt war für Rode bereits nach kurzer Zeit wieder beendet. Beim 1:0-Sieg der SGE am Sonntag gegen Darmstadt 98 war für den 32-Jährigen schon nach sechs Minuten wieder Schluss, nachdem er sich zuvor bei einem Zweikampf verletzt hatte. Für Rode kam Kristijan Jakic in die Partie.

Rode wird auch in den anstehenden Spielen nicht mitwirken können. Wie die Eintracht am Montag mitteilte, hat er einen "ausgeprägten Schlag auf den linken Unterschenkel bekommen". Voraussichtlich ein bis zwei Wochen wird der Routinier Frankfurt-Coach Dino Toppmöller nicht zur Verfügung stehen.

Der Ausfall kommt zur Unzeit, stehen für die Hessen doch die Play-off-Partien zur Europa-Conference League an. Im Hinspiel am Donnerstag (19 Uhr, LIVE! bei kicker) in Bulgarien bei Levski Sofia wird Rode also ebenso sicher fehlen wie im anschließenden Rhein-Main-Duell beim 1. FSV Mainz 05 drei Tage später. Ob Rode anschließend wieder einsatzbereit sein wird, hängt vom Heilungsverlauf ab. Das Rückspiel der ECL-Play-offs steigt am 31. August in der Frankfurter Arena, am 3. September empfängt die SGE um 15.30 Uhr den 1. FC Köln.

Rode spielt seit Jahresanfang 2019 wieder für die Eintracht, für die er bereits zwischen 2010 und 2014 die Fußballschuhe geschnürt hatte. Bisher absolvierte er für Frankfurt 174 Bundesligaspiele (11 Tore) sowie 33 Einsätze in der 2. Liga (2 Tore).