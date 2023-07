Ausgeprägte Kapselverletzung: Auftakt ohne Reis

Sein Auftritt bei der Saisoneröffnung am Sonntag mit der linken Schulter in einer dicken Schlinge und einem gequälten Lächeln ließ bereits Böses erahnen, seit Montag herrscht Gewissheit, wenn auch mit leichter Entwarnung: Der Hamburger SV muss vorerst auf Ludovit Reis verzichten.

Das Bekenntnis des 23-jährigen Niederländers, trotz Ausstiegsklausel nicht in die Bundesliga zu wechseln, wurde als ganz wichtiges Signal bei der Kaderplanung gewertet, jetzt muss der neue Vize-Kapitän doch ersetzt werden. Die Untersuchung im Universitätsklinikum Eppendorf am Montag ergab nicht die befürchtete schwere Verletzung, sondern lediglich eine ausgeprägte Kapselverletzung in der linken Schulter. Das bedeutet konkret, er muss vorerst kürzertreten. Die Dauer seines Ausfalls hängt vom Genesungsverlauf ab.

Benes steht parat, ist aber nicht bei 100 Prozent

Für den HSV Glück im Unglück, zumindest der Freitagabend wird ohne den Niederländer stattfinden. Auf der Achter-Position ist der Kader an sich hervorragend besetzt ist und nun Laszlo Benes der logische Ersatz. Aber: Auch der Slowake hatte keine reibungslose Vorbereitung nach auskuriertem Muskelfaserriss. Und: Für diese Position ist bereits Anssi Suhonen mit einem Anbruch des Wadenbeins weggebrochen.

Dass zudem auch in der Abwehr viele Verletzungen die Vorbereitung erschweren und Kapitän Sebastian Schonlau sowie Linksverteidiger Miro Muheim zum Auftakt gegen Schalke am kommenden Freitag wohl ebenfalls ausfallen, fällt schwer ins Gewicht.

Sportvorstand Jonas Boldt formuliert zu der Vielzahl von Blessuren klare Gedanken: "Wir haben leider viele Spieler, die aus einer Verletzung kommen oder in einer Verletzung sind, Das hat auch damit zu tun, dass wir eine intensive Saison und eine sehr kurze Pause hinter uns haben." Schon nach der Spielplan-Veröffentlichung hatte der 41-Jährige kritisch angemerkt, dass der HSV als Relegationsteilnehmer als letzter Zweitligist die alte Saison beendet hatte und die neue nun mit dem Auftaktknaller eröffnen werde.

Kurze Pause führte zu langer Ausfallliste

Die Folge der kurzen Pause ist eine lange Ausfallliste, und der Ex-Leverkusener verhehlt nicht, dass die Vorbereitung dementsprechend holprig verlaufen ist: Nach dem mühsamen 3:2 gegen den Landesligisten FC Verden gab es ein 3:3 gegen Viktoria Pilsen, ein 1:4 gegen Red Bull Salzburg und zum Abschluss das 1:2 bei den Glasgow Rangers samt dem Reis-Schock. "Man hat gemerkt, dass nicht alles reibungslos verlaufen ist", sagt Boldt, "aber die Einstellung ist da."