"Ausgeglichen und interessant": Deutsche U-19-Frauen treffen auch auf England

Die Auslosung der U-19-EM der Frauen, die vom 29. Juni bis 9. Juli ausgetragen wird, bescherte der DFB-Auswahl eine "ausgeglichene und interessante Gruppe".

Die deutsche U 17 der Frauen hat sich jüngst zum Europameister gekürt, ab Ende Juni gilt es auch für deutsche U 19, die sich in der Qualifikation in Düsseldorf mit 3:2 nach Elfmeterschießen gegen Finnland durchgesetzt hat. Die trifft bei der EM-Endrunde in Tschechien in der Vorrundengruppe B auf Schweden, Norwegen und England, wie die Auslosung am Mittwoch in Ostrava ergab.

"Die Auslosung hat sehr ausgeglichene und interessante Gruppen ergeben", erklärte DFB-Trainerin Kathrin Peter auf der Internetseite des DFB. "Unsere drei Vorrundengegner haben in der Eliterunde alle ihre Spiele gewonnen. Wir können jetzt unsere Hausaufgaben machen und freuen uns sehr, dass es bald losgeht." Im ersten Spiel geht es für die DFB-Elf gegen Schweden.

In der Gruppe A spielen Gastgeber Tschechien, Europameister Frankreich, Spanien und Italien. Die Erst- und Zweitplatzierten der beiden Gruppen qualifizieren sich direkt für das Halbfinale.

Die DFB-Auswahl hatte zuletzt 2011 triumphiert, bei der letzten Europameisterschaft 2019 verpassten die deutschen Frauen den Titel knapp. Im Finale setzte es ein 1:2 gegen Frankreich.