Ausgebildet bei Paris Saint-Germain: Wasserburg holt Ex-Profi Romuald Lacazette

Im besten Fußballeralter ist Romuald Lacazette: Weil sich ein angedachtes Engagement in der Regionalliga zerschlug, läuft der 27-Jährige für den Rest der Spielzeit in der Bayernliga Süd beim TSV Wasserburg/Inn auf.

Mit 0:1 ging am Freitagabend der Auftritt des TSV Wasserburg/Inn beim VfB Hallbergmoos verloren - es war ein gebrauchter Tag für die Löwen, schließlich verlor das abstiegsbedrohte Team damit ein wichtiges Duell gegen das Schlusslicht. So ging tatsächlich etwas unter, dass mit der Nummer 16 ein neuer Mann für den TSV in der Anfangself stand. Romuald Lacazette, der Name zumindest kam einem bekannt vor.

Und tatsächlich: Wie die Löwen am Sonntag via Facebook vermeldeten, ist der Neue kein Geringerer als der ehemalige Zweitligaspieler des TSV 1860 München. Seit Juli schon trainiert Lacazette beim TSV, nun hat er tatsächlich auch einen Vertrag unterschrieben und kam zu seinem ersten Ligaeinsatz. Für die Innstädter ist das im Abstiegskampf natürlich ein Coup: "Dass der ehemalige französische Juniorennationalspieler nun in Wasserburg spielt, liegt zum einen daran, dass sich in den letzten Wochen ein Engagement bei Rot-Weiß Essen zerschlug und zum anderen, dass seine Familie in Wasserburg lebt. Lacazettes Frau ist Wasserburgerin und sein Sohn wurde hier geboren, weshalb natürlich eine Beziehung zur Innstadt und dem Verein gegeben ist", schreibt der TSV via Facebook.

Der 27-jährige Franzose, der bei Paris Saint-Germain ausgebildet wurde, kickte zuletzt in Frankreich beim Drittligisten FC Villefranche-Beaujolais. Zuvor kam er in Deutschlands Liga zwei bei den Münchner Löwen und dem SV Darmstadt 98 auf 37 Zweitligaspiele. Nun also sollen weitere Einsätze in der Bayernliga folgen: "Ich freue mich auf die Löwen. Und ich freue mich sehr, endlich wieder Fußball zu spielen", wird der Franzose, der fließend Deutsch spricht, in der Meldung zitiert. "Romuald trainiert seit Monaten bei uns und er ist voll integriert. In der Mannschaft ist er aufgrund seiner offenen Art sehr beliebt, und im Gespräch mit unserem neuen Trainer Matthias Pongratz fanden wir sehr schnell zueinander. Wir wollten ihn schon seit Monaten verpflichten und sind froh, dass es nun geklappt hat", so Abteilungsleiter Kevin Klammer.