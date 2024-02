Ausgebildet bei den Bayern: Homburg holt lettischen Ex-Nationalspieler Ontuzans

Der FC 08 Homburg ist noch einmal auf dem Transfermarkt tätig geworden und hat Offensivspieler Daniels Ontuzans verpflichtet. Der 23-Jährige, der in Deutschland schon Drittliga-Erfahrung sammelte und in Lettland zuletzt Meister wurde, erhält einen Vertrag bis Juni 2025.

Der FC 08 Homburg hat für das Titelrennen der Regionalliga Südwest nochmals nachgelegt und den offensiven Außenbahnspieler Daniels Ontuzans verpflichtet. Der 23-Jährige lief zuletzt in seiner Heimat für den lettischen Erstligisten FK RFS aus der Hauptstadt Riga auf und feierte dort in der vergangenen Saison die Meisterschaft.

Ausgebildet wurde er allerdings lange Zeit beim deutschen Rekordmeister: Von 2010 bis 2020 lief Ontuzans für die Jugend des FC Bayern auf und durchlief dort sämtliche Nachwuchsmannschaften bis zur U 23. Es folgte eine Leihe zum FC St. Gallen und ein Wechsel zum SC Freiburg II für den flexibel einsetzbaren Offensivspieler, insgesamt kommt er in der 3. Liga auf 37 Einsätze (drei Tore). Zudem absolvierte Ontuzans zwischen 2019 und 2021 sieben Spiele für die lettische A-Nationalmannschaft, unter anderem in der UEFA Nations League.

"Ein hochinteressanter Spieler"

"Wir sind nun doch noch kurz vor Schluss auf dem Transfermarkt tätig geworden, weil die Gelegenheit einfach da war", so Cheftrainer Danny Schwarz. Ontuzans sei für die Rückrunde, aber auch perspektivisch für die neue Saison ein "hochinteressanter Spieler". Der 23-Jährige war zuletzt auch Kandidat beim MSV Duisburg.

Auch der Neuzugang erwartet sich viel von seiner Rückkehr nach Deutschland: "Es wartet eine spannende Aufgabe bei einem ambitionierten Verein auf mich, dessen hohe Ziele sich mit meinen decken", wird er in der Meldung des Südwest-Regionalligisten zitiert. Ontuzans erhält in Homburg einen Vertrag bis Juni 2025, am Mittwoch noch reiste er ins Trainingslager nach Belek nach.