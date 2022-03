Ausfallzeit ungewiss: Hazard lässt sich operieren

Real Madrid trifft in der Champions League auf den FC Chelsea - den Ex-Klub von Eden Hazard, der den Königlichen allerdings schon wieder fehlen wird.

Der Tragödie nächster Teil: Eden Hazard fällt aus. BELGA MAG/AFP via Getty Images

Es wird wohl nicht an ihr liegen, dass Eden Hazard seit seinem mindestens 100 Millionen Euro schweren Transfer im Sommer 2019 nicht mehr an den Eden Hazard erinnert, wie man ihn bis dato kannte. Dennoch lässt sich der Belgier eine Osteosyntheseplatte aus dem rechten Wadenbein entfernen, was einer Operation bedarf.

Das verkündete sein Arbeitgeber Real Madrid am Freitagnachmittag, ohne eine Ausfallzeit anzugeben. Am 6. und am 12. April treffen die Königlichen - wie im Vorjahres-Halbfinale - im Viertelfinale der Champions League auf Hazards Ex-Klub FC Chelsea. Auch der Belgier hätte sich wohl gerne für das Ausscheiden revanchiert, ob er die Möglichkeit bekommen wird, ist ungewiss.