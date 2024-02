Ausfälle "nerven" Wildersinn: Würzburg startet Restsaison gegen Ansbach

Der in Pflichtspielen in dieser Saison ungeschlagene Tabellenführer will schnell wieder auf Touren kommen. Mit einem Heimspiel gegen die SpVgg Ansbach starten die Würzburger Kickers am Samstag in die Restsaison, in der für den Ex-Zweitligisten einiges auf dem Spiel steht.

Mit dem Aufstieg in die 3. Liga wäre die Zukunft als Profiklub für die Würzburger Kickers gesichert. Wie genau es sonst weitergeht, dazu will sich Vorstandsvorsitzender André Herber im Moment noch nicht äußern. "Derzeit tun wir erst einmal alles dafür, den Aufstieg zu schaffen. Wenn das nicht klappt, wird die Welt nicht untergehen, sondern sich weiterdrehen", kündigt der Chef der Profifußball-AG zwar an, trotzdem ist der Druck, der auf Team und Trainer lastet, hoch.

Deshalb soll in diesem Frühjahr auch vieles besser laufen als in der Vorsaison, als die Kickers nicht sofort wieder in die Gänge kamen und den Anschluss an den späteren Meister und Drittliga-Aufsteiger SpVgg Unterhaching verloren. Die Teilnahme an den Drittliga-Aufstiegsspielen scheint niemand in der Liga den Würzburgern ernsthaft streitig machen zu wollen.

Aber im Kampf um die Meisterschaft und die DFB-Pokal-Teilnahme scheint die DJK Vilzing, die bereits ihren Verzicht auf eine Drittliga-Zulassung erklärt hat, nicht nachzulassen. Und schon für das Selbstvertrauen und Selbstverständnis wäre Platz eins für die Unterfranken wichtig.

So war das 0:2 bei der Generalprobe bei Südwest-Regionalliga-Primus Stuttgarter Kickers für Trainer Marco Wildersinn denn auch ein kleiner Fingerzeig. "Die Zielstrebigkeit und Robustheit der Stuttgarter haben uns wehgetan", stellte er fest und sagte damit gleichzeitig, was er bei seinem Team diesmal vermisst hatte. Womöglich auch, weil die Würzburger längst nicht in Bestbesetzung angetreten waren. Routinier Daniel Hägele, Tim Kraus, Pascal Moll und Top-Vorbereiter Ivan Franjic fehlten komplett. Innenverteidiger Marius Wegmann, der in der Vorbereitung bislang noch kein Spiel absolviert hatte, wurde immerhin für ein paar Minuten eingewechselt. "Zum Glück ist es in den meisten Fällen nichts richtig Gravierendes", kommentiert Wildersinn die vielen Ausfälle während der Vorbereitung, die ihn gleichwohl "schon nerven". Einzig Hägele wird wohl mit seinem Muskelriss in der Fußsohle noch länger fehlen. Mit dem kompletten Team üben konnte Wildersinn in diesem Winter aber nie.

Unterm Strich sieht er sein Team vor dem Vergleich mit den Ansbachern, vor deren Konterstärke der Würzburger Trainer warnt, aber auf dem richtigen Weg. In der Vorbereitung hätten viele Spieler, zum Teil notgedrungen, auch ihre hohe Flexibilität unter Beweis gestellt. "Wir haben viele Spieler auf unterschiedlichen Positionen gesehen. Haben unterschiedliche Grundordnungen gespielt und wertvolle Erkenntnisse gesammelt", so Wildersinn. Im letzten Test waren die Kickers nach Experimenten mit einer Dreierkette aber zum gewohnten 4-3-3 zurückgekehrt.