Auseinandersetzung nach BVB-Spiel: Gladbach-Fan nicht mehr in Lebensgefahr

Nach dem Bundesligaspiel zwischen dem BVB und Borussia Mönchengladbach ist es am Samstag in Dortmund zu Auseinandersetzungen zwischen Fangruppen gekommen. Ein 21-Jähriger wurde lebensgefährlich verletzt - ist nun aber außer Lebensgefahr.

Wie die Polizei und die Staatsanwaltschaft Dortmund am Sonntag in einer gemeinsamen Erklärung mitteilten, kam es vor und nach der Partie, die der BVB mit 4:2 gewann, zu "vereinzelten veranstaltungstypischen Straftaten", allerdings auch zu größeren Vorkommnissen.

So haben nach Polizei-Angaben gegen 18 Uhr in Stadionnähe 100 bis 200 vermummte Personen versucht, abreisende Mönchengladbach-Fans anzugreifen. Die Angreifer sollen teils mit Mundschutz und Quarzhandschuhen ausgestattet gewesen sein. Da die Gladbach-Fans in Begleitung von Polizeikräften waren, kam es nicht zu Auseinandersetzungen zwischen den beiden Gruppierungen. Allerdings habe die Polizei körperliche Gewalt und Schlagstöcke einsetzen müssen, um die Lager voneinander zu trennen. Auch die Beamten seien dabei angegriffen worden, aber unverletzt geblieben. Die Gruppe der Angreifer konnte schließlich flüchten.

21-Jähriger verletzt 21-Jährigen schwer

Weniger glimpflich lief ein weiteres Aufeinandertreffen zwischen Angehörigen der beiden Fan-Lager ab. So wurde ein 21-jähriger Mönchengladbach-Fan aus Waltrop bei einer Auseinandersetzung in Stadionnähe lebensgefährlich verletzt. Die Polizei spricht im Zusammenhang mit dem Vorfall von einem Raub. Kurz nach den Vorkommnissen nahm sie einen Tatverdächtigen fest. Der Mann ist ebenfalls 21 Jahre alt, der BVB-Anhängerschaft zuzuordnen und polizeilich bereits in Erscheinung getreten. Er sitzt in Untersuchungshaft.

Zum Gesundheitszustand des Verletzten hatte die Polizei zunächst keine konkreten Angaben gemacht. Am Montag bestätigte die Staatsanwaltschaft Dortmund der Deutschen Presse-Agentur, dass der Gladbach-Fan inzwischen außer Lebensgefahr ist.

Auch beim Spiel zwischen Eintracht Frankfurt und dem VfB Stuttgart war es am Samstag zu Fan-Ausschreitungen gekommen. Dort sprechen die Verantwortlichen mittlerweile von über 100 Verletzten.