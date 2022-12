Auseinandersetzung mit Younes? Utrechts Trainer zieht Konsequenzen und hört auf

Henk Fraser ist nicht mehr Trainer beim FC Utrecht. Fraser zieht damit die Konsequenzen aus einem Vorfall im Training. Dort soll es eine körperliche Auseinandersetzung gegeben haben.

Cheftrainer Henk Fraser und der niederländische Erstligist FC Utrecht gehen mit sofortiger Wirkung getrennte Wege. Die Gründe dafür sind allerdings außergewöhnlich, denn es gab wohl einen schwerwiegenden Vorfall im Training. Fraser zog jetzt die Konsequenzen daraus.

Der Tabellensiebte der Eredivisie sprach am Mittwoch in einem Statement auf der Website des Klubs von einem "über die Grenze des Erlaubten hinausgehenden Verhalten" des 56-Jährigen während einer Trainingseinheit am vergangenen Samstag. Niederländische Medien hatten im Vorfeld von einer physischen Auseinandersetzung mit dem ehemaligen deutschen Nationalspieler Amin Younes (29) berichtet.

"So etwas ist mir als Trainer noch nie passiert. Es passt nicht zu mir und es passt auch nicht zum Verein. Ich habe den Verein hiermit beschädigt, das tut vielen, auch mir, weh", wird Fraser vom Klub zitiert. Der achtmalige Nationalspieler Younes, der erst Ende August per Leihe von Saudi-Arabien in die Niederlande gewechselt war, äußerte sich bisher nicht zu dem Vorfall.

"Beim FC Utrecht gelten wie in jedem Unternehmen und in der Gesellschaft bestimmte Normen und Werte. Manchmal werden in der Hitze des Gefechtes die Grenzen ausgereizt", erklärt General Manager Thijs van Es. "Henk hat in diesem Fall die Grenze des Erlaubten überschritten." Das habe zu dieser Entscheidung geführt.