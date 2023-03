Aus Zwei mach Drei: Haalands Rekordnacht

Manchester City hat RB Leipzig mit 7:0 im Rückspiel des Achtelfinals der Champions League komplett zerlegt. Erling Haaland traf gleich fünfmal und sorgte einmal mehr für Bestmarken.

Erling Haaland ist einer der besten Mittelstürmer der Welt und trotz seines noch immer jungen Alters von gerade einmal 22 Jahren schon beachtliche Zahlen auf. Der Norweger knackt immer wieder Bestmarken. Das gelang dem Angreifer auch bei ManCitys denkwürdigen 7:0 am Dienstagabend im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League gegen RB Leipzig.

In seinem 25. Spiel in der Königsklasse knackte Haaland bereits die Marke von 30 CL-Treffern. Diesen Meilenstein erreichte er in weniger Partien als jeder andere Spieler zuvor. Zudem ist der ehemalige BVB-Angreifer der jüngste Spieler, der in der Champions League 30 Tore schoss.

Bei zwei Toren, die eben zu jener Marke fehlten, beließ es Haaland am Dienstagabend aber nicht. Bis zur Pause hatte er bereits einen lupenreinen Hattrick erzielt, am Ende waren es sogar fünf Treffer. Das bedeutet, dass der Norweger aktuell bei 33 Toren in 25 Spielen in der Königsklasse steht.

Haaland der dritte Spieler mit Fünferpack

Haaland ist zudem der erst dritte Spieler, dem in einem Champions-League-Spiel fünf Tore gelangen. Zuvor schafften das bereits Luiz Adriano bei Schachtar Donezks 7:0 bei BATE Borisov und Lionel Messi bei Barcelonas 7:1 gegen Bayer 04 Leverkusen.

Und noch ein beeindruckender Fakt zum Angreifer und seiner Gala gegen Leipzig: Bereits zum fünften Mal erzielte er in dieser Saison einen Dreierpack für die Skyblues (in allen Wettbewerben) - und damit drei mehr als jeder andere Spieler in Europa Top-5-Ligen.