Aus Umweltgründen: Bundesligist gibt Fans keine Klatschpappen mehr

Das Thema Nachhaltigkeit soll in der Handball-Bundesliga ab der Saison 2024/25 eine wichtigere Rolle einnehmen. Ein Team plant, in der nächsten Saison aus Umweltgründen komplett auf Klatschpappen in der Arena zu verzichten. Ein erster Testlauf soll am heutigen Freitag (12. April) stattfinden.

Archivbild: Der SC DHfK Leipzig will zukünftig auf Klatschpappen verzichten. imago images/Beautiful Sports