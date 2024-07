Aus Spanien in die Verbandsliga: Blum wechselt zur TSG Pfeddersheim

Die TSG Pfeddersheim hat sich nach dem Abstieg in die Verbandsliga einen prominenten spielenden Co-Trainer an Bord geholt: Danny Blum, DFB-Pokal-Sieger von 2018, wechselt aus der 3. Liga Spaniens zum Sechstligisten.

Neue Rolle auf dem Trainingsplatz: Danny Blum (rechts; hier noch in Nürnberg) wird in Pfeddersheim auch Coach Nauwid Amiri unterstützen. IMAGO/Zink

Als Tabellenvorletzter mit 18 Punkten Rückstand aufs rettende Ufer stieg die TSG Pfeddersheim im Sommer sang- und klanglos aus der Oberliga ab. Neue sportliche Heimat: Verbandsliga. Doch was derzeit rund um die TSG passiert, verströmt viel mehr als den Duft von sechstklassigem Amateurfußball. Zum Trainingsauftakt am 23. Juni stand Nadiem Amiri auf dem Platz. Der fünfmalige deutsche A-Nationalspieler blickt auf eine starke Rückrunde bei Bundesligist Mainz 05 zurück (kicker-Notenschnitt 2,97) und half seinem Bruder Nauwid Amiri, seines Zeichens Cheftrainer der Pfeddersheimer, bei den ersten Übungseinheiten.

Weitaus länger mithelfen wird Danny Blum. Am Donnerstag gab die TSG bekannt, dass der 33-Jährige neuer spielender Co-Trainer wird. Im vergangenen Halbjahr lief Blum in der spanischen 3. Liga für CF Intercity Sant Joan d'Alacant auf. In Deutschland absolvierte Blum insgesamt 30 Bundesliga-Spiele für Eintracht Frankfurt und den VfL Bochum, wurde mit den Hessen 2018 DFB-Pokal-Sieger und lief in der 2. Bundesliga für Bochum, den 1. FC Nürnberg und den SV Sandhausen 109-mal auf. Bei APOEL Nikosia (Zypern) kam der linke Flügelspieler zu drei Einsätzen in der Qualifikation zur Conference League.

"Bereicherung" fürs Trainer-Team

Chefcoach Nauwid Amiri freut sich auf seinen prominenten Neuzugang: "Mit Danny Blum haben wir einen herausragenden Spieler und einen kompetenten Co-Trainer gewonnen. Seine Erfahrung und sein Engagement werden uns helfen, unsere sportlichen Ziele zu erreichen und das Team weiterzuentwickeln." Torwart-Trainer Frederick Tilger Kuhn ist sich sicher: "Seine Präsenz und sein Wissen werden uns im Trainer-Team bereichern."

Blum selbst freut sich auf die neue Aufgabe und erklärt: "Es ist eine spannende Herausforderung, sowohl als Spieler als auch als Co-Trainer tätig zu sein. Ich bin überzeugt, dass wir gemeinsam viel erreichen können."

Für die TSG Pfeddersheim startet die Saison in der Verbandsliga Südwest am 31. Juli mit einem Heimspiel gegen den TuS 1903 Rüssingen.