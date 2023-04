Aus Sicherheitsgründen: Leverkusen gegen Frankfurt wird verlegt

Weil das Spiel der Leverkusener Herrenmannschaft auf Freitag, den 5. Mai, vorverlegt wurde, wird das für diesen Tag angesetzte Spiel der Bayer-Frauen aus Sicherheitsgründen um einen Tag verschoben.

Der Einzug der Herrenmannschaft von Bayer Leverkusen ins Halbfinale der Europa League zieht einen Dominoeffekt nach sich. Nachdem am Freitagnachmittag bereits deren Bundesligaspiel gegen den 1. FC Köln am Wochenende vor dem Hinspiel bei AS Rom vorverlegt worden war, musste der DFB nun in der Frauen-Bundesliga nachziehen.

Denn am Freitag, den 5. Mai, war in Leverkusen eigentlich das Spiel der Frauen gegen Eintracht Frankfurt vorgesehen. Weil nun an diesem Abend aber auch die Männer ein Heimspiel ausrichten, müssen die Frauen "aus Sicherheitsgründen" weichen, wie der DFB in einer Mitteilung schreibt. Es sei nicht möglich, "beide Partien am gleichen Tag stattfinden zu lassen", erklärt Leverkusen auf seiner Webseite.

Der neue Termin für das Spiel steht ebenfalls schon fest. Bayer empfängt einen Tag nach dem ursprünglichen Termin am Samstag (6. Mai) um 13 Uhr die Eintracht.