Aus Rennes nach Rom: Le Fee wird Giallorosso

Enzo Le Fee, vor seinem Wechsel zu Stade Rennes auch beim BVB auf dem Zettel, schließt sich der AS Rom an. Die Giallorossi stellten den Franzosen am Mittwoch als Neuzugang vor. In der italienischen Hauptstadt soll der mehrfache U-Nationalspieler der Equipe Tricolore laut Mitteilung besonders seine Übersicht, Dynamik und Standardstärke einbringen.