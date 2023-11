Aus Premier League oder La Liga: Pundit Picks neu in FC 24

Erstmals wird es in FC 24 einen Pundit Pick für FUT geben. Was das genau ist und wer für eine solche Spezialkarte infrage käme, erläuterte der Entwickler. Die Bundesliga bleibt zunächst außen vor.

Mit dem Pundit Pick bekommt EA SPORTS FC 24 eine weitere Spezialkarte mit Bezug zu den Leistungen auf dem realen Rasen. Zwar handele es sich um "keine traditionelle Spieler-des-Monats-Auszeichnungen", wie EA SPORTS auf seiner Webseite schrieb. Es würden aber "bestimmte Leistungen eines Spielers gefeiert werden". Diese Profis stammen zunächst ausschließlich aus der Premier League oder der spanischen La Liga.

Die Wahl trifft allerdings nicht EA SPORTS, stattdessen knobeln Experten von Sky Sports und DAZN den Akteur aus. Gekoppelt wird das an eine spezifische Begegnung, was bedeutet: Lediglich Spieler aus beiden entsprechenden Mannschaften werden für die Spezialkarte in Betracht gezogen. Den Auftakt bildet die Partie Newcastle United gegen den FC Arsenal, die die Gastgeber mit 1:0 für sich gewannen.

Sky Sports benennt ersten Pundit Pick

Anthony Gordon erzielte in der 64. Minute das entscheidende Tor - der Engländer wäre also eine Option. Jedoch können die Kriterien auch über die Begegnungen hinaus ragen. Das heißt: Auch die Leistungen innerhalb eines Monats oder gar der bisherigen Saison spielen eventuell eine Rolle. Für den ersten Pick hat sich der Sky-Sports-Experte jedoch für Matchwinner Gordon entschieden.

Das neue Item ist via Squad Building Challenge (SBC) in Football Ultimate Team (FUT) zu ergattern, auch seine Nachfolger werden jeweils über eine SBC ins Spiel implementiert. Geschehen soll das zwei bis drei Tage nach der Übertragung der Partie. Nicht näher bekannt ist, wie viele Picks pro Monat vergeben werden.

Wer sich das erste Spezialobjekt sichern möchte, muss zwei Teams eintauschen - mit einem Durchschnitts-Rating von 83 und 84 Punkten. Die Kosten hierfür werden von FUTBIN auf 65.000 Münzen an den Konsolen geschätzt. Zeit für einen erfolgreichen Abschluss der SBC ist bis zum 21. November.