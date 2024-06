Aus Norderstedt nach Oberhausen: Gueye wechselt die Regionalligen

Eric Gueye schließt sich zur Saison 2024/25 Rot-Weiß Oberhausen an. In der abgelaufenen Saison war Gueye in der Regionalliga Nord für den SV Drochtersen/Assel und Eintracht Norderstedt im Einsatz, wo ihm in 31 Spielen ein Tor und eine Vorlage gelangen. Zuvor stand der 24-Jährige, der auf der linken Außenbahn flexibel einsetzbar ist, unter anderem auch für die Zweitvertretungen von Holstein Kiel und dem FC Schalke 04 unter Vertrag. Insgesamt kommt Gueye mit der Erfahrung von 126 Regionalliga-Partien an die Lindnerstraße. "Eric ist ein flexibler Schienenspieler, welcher bereits unter unserem neuen Cheftrainer Sebastian Gunkel gearbeitet hat und somit keine lange Eingewöhnung benötigen wird", so Dennis Lichtenwimmer-Conversano, Sportlicher Leiter bei RWO.