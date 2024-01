Aus Lettland in die Lausitz: Cottbus holt Linksverteidiger Bretschneider

Energie Cottbus hat nach Maximilian Pronichev den zweiten Winterneuzugang eingetütet. Vom lettischen Erstligisten FK Auda wechselt der gebürtige Berliner Niko Bretschneider in die Lausitz.

Im Juni 2022 begann für Niko Bretschneider das Abenteuer Lettland. Der gebürtige Berliner wechselte von Drittligist MSV Duisburg in die lettische Hauptstadt Riga. Der FK Auda Kekava hatte den in der Hertha-Jugend ausgebildeten Linksverteidiger unter Vertrag genommen. Eineinhalb Jahre später kehrt er zurück nach Deutschland. Seine Bilanz im Baltikum: 53 Pflichtspiele für die Letten. Darunter zwei Auftritte in der Qualifikation zur Europa Conference League. Zudem durfte Bretschneider mit dem Verein aus Riga 2022 den lettischen Pokal in die Höhe stemmen.

In der deutschen Heimat soll Bretschneider seinem neuen Klub nun helfen, nochmals ins Titelrennen der Regionalliga Nordost einzugreifen. Aktuell weist Energie einen neun Punkte Rückstand bei zwei weniger absolvierten Partien auf Spitzenreiter Greifswald auf.

Borgmann-Ersatz gefunden

"Wir freuen uns sehr, dass wir mit Niko Bretschneider einen in Berlin top ausgebildeten Spieler überzeugen konnten, sich uns und unserem Weg anzuschließen", kommentiert Cheftrainer Claus-Dieter Wollitz die Verpflichtung in einer Vereinsmeldung. Bei den Cottbusern soll Bretschneider den Ausfall von Kapitän Axel Borgmann kompensieren, der sich im Oktober des vergangenen Jahres das Kreuzband riss. "Wir hatten zu einem früheren Zeitpunkt schon einmal Interesse an ihm, das kam dann aber nicht zustande. Umso schöner ist es, dass es jetzt geklappt hat und wir damit auf den Ausfall von Borge reagieren konnten", so Wollitz.

Für Bretschneider ist die Regionalliga Nordost kein Neuland. Der 24-Jährige absolvierte für die zweite Mannschaft der Hertha bereits 30 Einsätze. Im Sommer 2020 schloss er sich dann dem MSV Duisburg an, für den er in insgesamt 36 Drittliga-Spielen auflief. Bis im Anschluss das Lettland-Abenteuer begann.