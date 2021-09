"Aus kompakter Abwehr Nadelstiche setzen"

Das 0:5 im Vorjahr erlebte er auf der heimischen Couch. Diesmal ist Cedric Brunner im Team gesetzt, wenn es mit Arminia wieder nach Mönchengladbach geht. Mit Respekt, aber auch mit Zuversicht.

Die Vorzeichen sind auch für ihn eindeutig. "Alle wissen, dass wir nicht als Favorit anreisen", sagt Cedric Brunner vor der Partie in Mönchengladbach und fügt mit gehörigem Respekt hinzu: "Da kommt einiges auf uns zu."

Die Erinnerungen an die Partie in der vergangenen Spielzeit sind noch frisch. Am 25. April, ebenfalls an einem Sonntagabend, kassierte Arminia beim 0:5 gegen die Borussia eine der beiden höchsten Niederlagen der vergangenen Saison. Ohne Brunner, der die Partie gelbgesperrt vom heimischen Sofa aus verfolgte. "Das war nicht allzu rosig für uns", gesteht der Schweizer. "Im Fernsehen sieht es manchmal noch härter aus, als es sich auf dem Platz anfühlt."

Doch Bangemachen gilt weder bei Brunner noch bei den übrigen Bielefeldern. "Wir wollen aus kompakter Abwehr heraus Nadelstiche setzen", nennt der 27-Jährige das Rezept. "Es wird sehr schwierig. Vielleicht profitieren wir davon, dass Gladbach noch nicht so gefestigt erscheint, wie es in der letzten Saison der Fall war." In der zurückliegenden Länderspielpause habe man viel an der Spielgestaltung gearbeitet, "da wir gemerkt haben, dass das noch nicht so funktioniert, wie wir uns das vorstellen", so Brunner, der dennoch Zuversicht ausstrahlt. "Gegen den Ball sind wir sehr gut aufgestellt, arbeiten immer hart und viel. Jetzt muss es das Ziel sein, uns im spielerischen Bereich weiterzuentwickeln."

1532 Bielefelder Fans dürfen im Unterschied zu besagter Pleite vor gut vier Monaten diesmal offiziell mit ihrer Mannschaft an den Niederrhein reisen. Und dass auf eine hohe Niederlage gegen denselben Gegner nicht Gleiches noch einmal passieren muss, zeigte Arminia zuletzt mit Unterstützung der eigenen Anhängerschar gegen Frankfurt recht eindrucksvoll. 1:1 hieß es da am Ende, nachdem man noch im Vorjahr mit 1:5 gegen Eintracht untergegangen war. "In der ersten Halbzeit ging gar nichts, in der zweiten haben wir uns in einen Rausch gespielt", erinnert sich Brunner an das jüngste Stadion-Gefühl gegen die Hessen. "Da sieht man wieder, wie entscheidend der Kopf oder Fans in einem Stadion mit den Emotionen sein können. Es ist manchmal schwierig nachzuvollziehen, aber da passieren teilweise Sachen, die schwierig zu greifen und zu erklären sind."



Und wer weiß: Vielleicht gelingt dem Rechtsverteidiger ja sogar ausgerechnet im Borussia-Park sein erster Bundesliga-Treffer überhaupt. "Ich schieße nicht so viele Tore und in der Bundesliga haben wir deutlich weniger Ballbesitz als in der 2. Liga, wo wir meistens die dominierende Mannschaft waren", weiß Brunner um die Schwierigkeit, die auch in seiner Position im Team begründet liegt. "Da braucht man ein Quäntchen Glück, dass man vielleicht bei den Standradsituationen mal noch vorne darf und mir da mal einer auf den Kopf fällt. Ansonsten sind wir in der hintersten Linie eher mit Verteidigen beschäftigt…"