Aus im Viertelfinale: Friedsam scheitert an Potapowa

Anna-Lena Friedsam ist beim WTA-Turnier im Viertelfinale gescheitert. Damit ist auch die letzte deutsche Teilnehmerin ausgeschieden.

Tennisprofi Anna-Lena Friedsam hat beim WTA-Turnier in Linz das Halbfinale verpasst. Die 29-Jährige verlor am Freitag ihr Viertelfinale gegen die an Nummer acht gesetzte Russin Anastasia Potapowa 6:2, 4:6, 1:6 und schied damit als letzte deutsche Teilnehmerin aus.

Obwohl sie sich mit starker Leistung den ersten Satz sicherte, musste sich Friedsam nach insgesamt 103 Minuten geschlagen geben. Zuvor waren Jule Niemeier und Eva Lys bei dem mit 259 303 Euro dotierten Hartplatz-Turnier im Achtelfinale ausgeschieden. Mit Friedsam ist nun auch die letzte deutsche Teilnehmerin gescheitert.