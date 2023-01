Aus im Achtelfinale: Topfavoritin Swiatek scheitert an Rybakina

Topfavoritin Iga Swiatek ist bei den Australian Open schon im Achtelfinale ausgeschieden. Die Weltranglistenerste unterlag Elena Rybakina aus Kasachstan mit 4:6, 4:6.

Mit der Niederlage muss die Polin die Hoffnung auf ihren vierten Grand-Slam-Titel aufgeben. 2022 hatte sie sowohl die French Open als auch die US Open gewonnen und war als hohe Favoritin in das Turnier in Melbourne gestartet. In den ersten drei Runden hatte sie keinen einzigen Satz abgegeben und dabei unter anderem die Deutsche Jule Niemeier besiegt.

Gegen Rybakina fand Swiatek aber nicht zu ihrer Topform und erzielte kaum freie Punkte - ganz im Gegensatz zu ihrer Gegnerin, die sich auf ihren hervorragenden Service verlassen konnte. Für die amtierende Wimbledon-Siegerin Rybakina ist das Erreichen des Viertelfinals das bislang beste Abschneiden in Melbourne.

Die gebürtige Russin, die seit 2018 für Kasachstan antritt, spielt nun gegen die Lettin Jelena Ostapenko, die ebenfalls leicht überraschend gegen Coco Gauff aus den USA gewann. "Ich habe einen großen Respekt für Iga. Heute habe ich sehr gut aufgeschlagen und in den wichtigen Momenten sehr gut gespielt", sagte Rybakina.

Wie auch in der Herrenkonkurrenz geht damit das Favoritensterben bei den Australian Open weiter. Die an Nummer zwei gesetzte Ons Jabeur aus Tunesien hatte bereits am Donnerstag das Aus ereilt.