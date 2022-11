"Aus heutiger Sicht haben die Seahawks den Russell-Wilson-Trade gewonnen"

Christian Detterbeck alias "Detti" ist Stammgast im "Icing the kicker"-Podcast. Über die Seattle Seahawks hat er ein Buch geschrieben. Ein Interview vor dem NFL-Gastspiel in München am Sonntag.

Herr Detterbeck, zuletzt machten Witze die Runde, es sei etwas schade, dass in München nur ein gutes Team und nur ein guter Quarterback am Start sei - und eben die Tampa Bay Buccaneers. Hätten Sie derlei Späße zu Saisonbeginn für möglich gehalten?

Absolut nicht. Klar, als Anhänger des Teams seit den frühen 2000ern, neigte ich vielleicht eher dazu, den Status quo in Seattle tendenziell etwas positiver zu sehen als die (überwältigende) Mehrheit der Experten vor der Saison. Aber auch ich hatte dem Team vor der Saison maximal sechs Siege zugetraut, vor allen Dingen aufgrund der wackligen Quarterback-Situation. Pustekuchen.

Nach Week 9 stehen die Seattle Seahawks mit einer 6:3-Bilanz an der Spitze der NFC West und sind vielleicht die größte Überraschung der bisherigen NFL-Saison. Wo liegen die Gründe für den Erfolg?

Neben der überraschend guten Leistung von Quarterback Geno Smith muss man einen überragenden Draft 2022 nennen - und einen 71-jährigen Head Coach, der alle Kritiker Lügen zu strafen scheint, die seine Altersteilzeit seit Jahren herbeisehnten.

Im diesjährigen Draft sind Seattle gute Griffe gelungen. Dass die Offensive Line mit zwei Rookie-Tackles schon so solide abliefert, war nicht unbedingt zu erwarten, oder?

Es war meine - ganz persönliche - Hoffnung vor der Saison, hier mit einem guten Draft die Weichen für eine positive Zukunft zu stellen. Die Offensive Line war jahrelang die Schwachstelle im Kader, für die kaum Draft-Ressourcen investiert wurden. Das Front Office hat diesbezüglich umgedacht. Charles Cross und Abraham Lucas sind nun das erste Rookie-Tandem auf den Tackle-Positionen seit 1982, die in ihren ersten acht NFL-Spielen zusammen gestartet sind.

Und mit Running Back Kenneth Walker haben die Seahawks einen legitimen Anwärter auf den Titel Offensive Rookie of the Year in ihren Reihen. Da muss die Zukunft in Seattle doch rosig aussehen?

Der größte Vorteil, einen frühen Draft-Pick für einen Running Back zu investieren, ist die Tatsache, dass man für diesen Spieler über mehrere Jahre relativ wenig Gehalt zahlen muss und er ein Unterschiedsspieler ist, der eine Offense tragen kann. Kenneth Walker scheint dieser Spieler zu sein.

Apropos legitim. In der NFL wird gerne diskutiert, ob ein Team "real" sei. Sind die Seahawks im Herbst 2022 real? Können sie das bis zum Saisonende halten?

Abwarten. Der Saisonstart schien genau die Zweifler zu bestätigen, gerade die Defensive mit einigen Rookies und einem neuen Coordinator (Clint Hurtt) sah sehr löchrig aus. Sie hat sich allerdings in den letzten Wochen massiv gesteigert (vor allem der Pass Rush mit 19 Sacks in den letzten 4 Spielen). Momentan sieht das Team sehr stabil aus.

Das Quarterback-Duell Geno Smith gegen Drew Lock wurde von vielen vor Saisonbeginn als das traurigste der NFL bezeichnet. Nach neun Wochen ist Smith, der bei den New York Jets einst nicht gerade überzeugt hatte, ein Top-10 Quarterback. Was zeichnet den 32-Jährigen bislang aus?

Smith spielt eine grandiose Saison. Ein über viele Jahre mittelmäßiger Veteran, der in der Preseason im Vergleich zu Lock bestenfalls als "kleineres Übel" erschien und nun im System von Offensive Coordinator Shane Waldron aufblüht. Smith fühlt sich wohl, zeigt ungeahnte Führungsqualitäten, trifft mit seinen Würfen engste Fenster. Und scheint dabei komplett in sich zu ruhen.

Nach der Hälfte der Saison: Haben die Seahawks den Russell-Wilson-Trade gewonnen?

Aus heutiger Sicht: ja. Die Leistung von Russell Wilson in Denver wirft viele Fragen auf, sein Nachfolger bei den Seahawks spielt besser als gedacht und Seattle profitiert massiv vom Gegenwert des Trades: Tackle Charles Cross und Defensive End Boye Mafe, die mithilfe der Broncos-Picks gedraftet wurden, überzeugen. Zudem tragen auch Defensive Tackle Shelby Harris und Tight End Noah Fant, die aus Denver kamen, zum derzeitigen Erfolg bei.

Die Denver Broncos hatten sich von ihrem neuen Star-Quarterback, der einen Vertrag über 245 Millionen Dollar unterschrieben hat, sicher mehr erhofft. Glauben Sie, dass Wilson in Mile High noch durchstartet?

Nach einer halben Saison in Denver würde ich Russell Wilson auf keinen Fall abschreiben. Dieser Trade war aus Sicht der Broncos langfristig angelegt, Wilson soll (und muss!) der Franchise Quarterback sein. Vielleicht wird er es, sobald der Coaching Staff um Nathaniel Hackett eine offensive Identität findet. Oder Hackett gehen muss...

Zurück zu den Seahawks. Auch an Head Coach Pete Carroll schieden sich seit einiger Zeit die Geister. Nicht Wenige zweifelten daran, dass mit ihm ein erfolgreicher Neustart nach Wilson möglich sei. Hat er es mit 71 nochmal allen gezeigt?

Einige Meinungen, dass Carroll im Rennen um den "Coach des Jahres" derzeit die Nase vorn haben müsste, sprechen dafür. Mich persönlich freut es sehr, da eine (in den letzten zehn Jahren sehr erfolgsverwöhnte) Fanbase seinen Abgesang teilweise mit zu wenig Respekt vor seinen Verdiensten in Seattle eingeläutet hatte.

Immer für einen spektakulären Catch zu haben: Star-Receiver D.K. Metcalf. IMAGO/USA TODAY Network

Das starke Receiver-Duo haben wir ja noch gar nicht erwähnt. Dürfen sich die Fans in München Hoffnungen auf Spektakuläres von D.K. Metcalf machen?

Bedenkt man, dass vor einigen Wochen nach einer Knieverletzung gegen die Los Angeles Chargers ein vorzeitiges Saisonaus von Metcalf befürchtet wurde, können sich die deutschen Fans nun noch mehr auf den Auftritt eines Ausnahmeathleten freuen. Metcalf ist fit. Und Tyler Lockett seit Jahren die Zuverlässigkeit in Person.

Die Defense ist aber schon noch ein ziemliches Stück von der legendären Legion of Boom entfernt, oder?

Klar. Das Problem der letzten Jahre in Seattle war sicherlich, dass Pete Carroll eine konservative, lauflastige Offense auf das Feld schicken wollte - ohne eine dominante Defensive in der Hinterhand zu haben, die Spiele im Alleingang gewinnen kann. Nun hat man mit den beiden Rookie-Cornerbacks Tariq Woolen und Coby Bryant zwei sehr vielversprechende Talente im Kader. Sie werden gegen die Buccaneers-Offense um Mike Evans und Chris Godwin gefordert sein.

Welche Phase der Franchise-Geschichte fasziniert Sie am meisten?

Da ich wie erwähnt seit Beginn der 2000er-Jahre ein Fan der Franchise bin, hat mich die Ära von Head Coach Mike Holmgren sehr geprägt. Er kam damals als Trainerlegende von den Green Bay Packers und hat diesem Team aus dem Nordwesten der USA ein Selbstbewusstsein eingehaucht, dass für die Fans der Seahawks völlig neu war.

Und gibt es irgendeine Lieblingsanekdote aus Ihrem Buch?

Das Interview mit Lofa Tatupu, dem ehemaligen Pro-Bowl-Linebacker der Seahawks, war ein absoluter Höhepunkt für mich. Was ein netter und grundsympathischer Mensch. Sich eine knappe Stunde mit ihm unterhalten zu dürfen - allein dafür hat sich das Buchprojekt gelohnt!

Um einen Tipp kommen Sie zum Abschluss aber nicht herum. Wer gewinnt am Sonntag?

Die Buccaneers haben mit der Defensivleistung und dem letzten Drive gegen die Los Angeles Rams gezeigt, dass mit ihnen noch zu rechnen ist. Trotzdem tippe ich auf ein 27:24 für Seattle.

Und gewinnen die Seahawks dann die NFC West?

Nein. Die San Francisco 49ers haben sich mit Christian McCaffrey das fehlende Puzzlestück via Trade in den Kader geholt und sind für mich die Favoriten in der Divison - und auch auf die Super-Bowl-Teilnahme in der NFC.

Autor Christian Detterbeck - sein Buch über die Seahawks erschien im Meyer & Meyer Verlag. privat/Meyer & Meyer

Alles über die deutschen Wurzeln der Franchise, die wichtigsten Spieler, die besten Geschichten und die größten Erfolge im Buch "Die Seattle Seahawks - eine Erfolgsgeschichte der NFL"