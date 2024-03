Aus gesundheitlichen Gründen: TV Hüttenberg verliert Publikumsliebling

Der TV Hüttenberg verliert im Sommer einen Publikumsliebling: Der Linksaußen verlässt den Handball-Zweitligisten aus gesundheitlichen Gründen.

Linksaußen Jannik Hofmann wird Handball-Zweitligist TV 05/07 Hüttenberg nach der laufenden Saison nicht mehr zur Verfügung stehen. Der 28-Jährige Familienvater hatte den Verantwortlichen bereits vor einigen Wochen mitgeteilt, dass er keinen weiteren Profivertrag unterzeichnen und sich ab Sommer zunächst um seine körperliche Gesundheit kümmern möchte.

Schwere Knieverletzung

Der gebürtige Rechtenbacher erlitt in der Saison 20/21 eine schwere Knieverletzung, die ihn nun zu diesem Schritt zwingt. Jannik Hofmann: „Die Entscheidung jetzt zu treffen war nicht einfach, aber ich bin ja nicht weg - ich bleibe der Region und dem Verein natürlich erhalten und freue mich auf alles was noch so kommt. Bis dahin geben wir weiterhin noch richtig Gas!

„Für Jannik tut es mir sehr leid, dass er wegen seines Knies so früh in seiner Karriere kürzertreten muss. Nach so einer Verletzung kommen nur wenige auf das Feld zurück. Er wird auch dem Mannschaftsgefüge und der Kabine extrem fehlen", so TVH-Geschäftsführer Timm Schneider.

"Es ist sehr schade, dass Jannik nach dieser Saison beschlossen hat kürzer zu treten. Jannik ist ein sehr kommunikativer Mensch, der mir immer konstruktives Feedback gibt und ein sehr gutes Gespür für die Bedürfnisse innerhalb der Mannschaft hat", sagt Trainer Stefan Kneer.

Hofmann, der schon in der Jugend für den TV Hüttenberg aktiv war und bereits als A-Jugendlicher Zweitligaluft schnuppern durfte, absolvierte neun Länderspiele für die Jugend-Nationalmannschaft. Er erzielte in der Saison 2014/2015 in 22 Einsätzen 23 Treffer. Dennoch musste auch Hofmann nach der Saison mit den Mittelhessen den Gang in die 3. Liga antreten.

Hofmann gehörte daraufhin aber zu dem Team, dass unter Trainer Adalsteinn Eyjólfsson 2016/2017 sensationell den Durchmarsch ins Handball-Oberhaus schaffte. In seiner Premierenspielzeit in der 1. Handball-Bundesliga machte der Linksaußen mit 37 Treffern auf sich aufmerksam und schloss sich nach Abstieg des TV Hüttenberg - auch wegen seines Studiums in Mannheim - dem damaligen Erstligisten Eulen Ludwigshafen an.

Nach drei weiteren Spielzeiten in Deutschlands höchster Klasse, in der er mit den Eulen zweimal sensationell den Abstieg verhindern konnte, ging es auch für Ludwigshafen 2021 zurück in die 2. Liga. Wegen seiner Knieverletzung konnte Hofmann in der Abstiegssaison jedoch nur fünf Spiele absolvieren.

Im Sommer 2022 kehrte der Rechtshänder, der aufgrund seiner leidenschaftlichen und kämpferischen Spielweise stets zum Publikumsliebling avancierte, zurück zum TV Hüttenberg.