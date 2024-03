Aus gesundheitlichen Gründen: Patrick Hasenhüttl beendet Profikarriere

Zum Kader gehörte er schon länger nicht mehr, nun teilte der Hallesche FC mit, dass Patrick Hasenhüttl seine aktive Fußballkarriere beendet.

Der Name Hasenhüttl ist gerade in aller Munde. Während Ralph Hasenhüttl nach längerer Auszeit am Montag beim VfL Wolfsburg als neuer Cheftrainer vorgestellt wurde und somit ins Fußballgeschäft zurückkehrt, steigt Sohn Patrick Hasenhüttl aus.

Wie der Hallesche FC ebenfalls am Montag mitteilte, wurde der Vertrag mit dem erst 26 Jahre alten Österreicher einvernehmlich aufgelöst. Hasenhüttl beende "aus gesundheitlichen Gründen seine aktive Fußballkarriere", hieß es in einer knappen Stellungnahme. Weitere Details nannte der Verein nicht.

Hasenhüttl war erst im Sommer 2023 nach Halle gewechselt - mit großen Erwartungen seitens des HFC. Sportchef Thomas Sobotzik hatte bei der Verpflichtung gesagt: "Wir haben seit Längerem nach einer groß gewachsenen, kopfballstarken zentralen Spitze gesucht, die unser Spiel variabler gestaltet und uns in verschiedenen Spielsituationen mehr Möglichkeiten bietet. Mit Patrick haben wir genau diese Eigenschaften gefunden. Wir sind überzeugt, dass er sich nahtlos ins Team einfügen wird."

Im Winter zur Vereinssuche freigestellt

Bis zur Winterpause kam Hasenhüttl aber nur auf insgesamt 14 Kurzeinsätze, die sich auf eine Gesamtspielzeit von 175 Minuten summierten. Ein Tor gelang dem dabei Stürmer nicht. Am Trainingslager in der Türkei nahm Hasenhüttl schon nicht mehr teil, er war wie vier weitere Spieler für die Suche nach einem neuen Verein freigestellt worden.

"Wir möchten Patrick für sein Engagement während seiner Zeit in Halle danken und ihm für seine Zukunft und seinen weiteren Lebensweg alles Gute wünschen", schrieb der HFC nun.

Hasenhüttl kam in seiner Karriere insgesamt 105-mal in der Regionalliga Bayern für Türkgücü München und Ingolstadt, wo er die ersten Schritte im Profifußball ging, zum Einsatz. In der 3. Liga absolvierte der frühere U-Nationalspieler Österreichs für die SpVgg Unterhaching 22 Spiele, in denen ihm fünf Tore gelangen. Hinzu kamen 26 Drittliga-Partien (drei Tore) für den VfB Oldenburg, an den er vom österreichischen Erstligisten Austria Klagenfurt ausgeliehen war.