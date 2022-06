Aus gegen Medvedev: Otte verabschiedet sich nach starker Leistung

Oscar Otte hat beim Rasen-Turnier im westfälischen Halle die nächste Überraschung und das erste ATP-Endspiel seiner Karriere verpasst.

Der 28 Jahre alte Tennisspieler aus Köln musste sich am Samstag trotz zeitweise starker Leistung am Samstag im Halbfinale dem Weltranglistenersten Daniil Medvedev 6:7 (3:7), 3:6 geschlagen geben.

Medvedev kontert prompt

Gut eine Woche vor Beginn des Rasen-Klassikers in Wimbledon bewies Otte vor allem im ersten Durchgang, als er Medvedev dessen ersten Serviceverlust des Turniers zufügte, seine starke Form. Otte nahm Medvedev den Aufschlag zum 5:3 ab, vergab nach Rebreak des Russen beim Stand von 5:4 einen Satzball und verlor dann im Tiebreak.

Im zweiten Satz war Medvedevs Break zum 4:2 entscheidend, er verwandelte nach 1:37 Stunden seinen ersten Matchball per Ass gegen die deutsche Nummer zwei. Der US-Open-Sieger des Vorjahres trifft in Halle nun auf den Sieger der Partie zwischen dem Polen Hubert Hurkacz und Nick Kyrgios aus Australien. In Wimbledon (27. Juni bis 10. Juli) darf Medvedev aufgrund des Banns russischer und belarussischer Spieler wegen des Angriffskrieg Russlands in der Ukraine nicht teilnehmen.