Aus für Olympia-Quali? Nationalspieler Justus Fischer fehlt wochenlang

Schlechte Nachricht für den Handball-Bundesligisten TSV Hannover-Burgdorf und auch die deutsche Nationalmannschaft: Kreisläufer Justus Fischer wird wochenlang ausfallen. Verpasst der Handball-Nationalspieler nun die Olympia-Quali?

Der 33:30-Heimsieg der TSV Hannover-Burgdorf gegen den TVB Stuttgart am gestrigen Donnerstag (29. Februar) wird nicht einmal 24 Stunden später für die "Recken" durch eine schlechte Nachricht getrübt: Kreisläufer Justus Fischer hat sich durch einen Schlag während der ersten Halbzeit eine Fraktur am linken Daumen zugezogen.

Der Handball-Bundesligist spricht davon, dass eine Ausfallzeit "von mehreren Wochen unausweichlich" sei. Eine Operation sei dagegen nicht notwendig. Die Diagnose wirft aber dennoch die Frage auf: Verpasst Justus Fischer nun die Olympia-Quali?

Olympia-Quali schon in zwei Wochen

Der Kreisläufer steht im 18er-Aufgebot des Bundestrainers für das Turnier in Hannover. Nun könnte bzw. wird Fischer wohl sein "Heimspiel" verpassen. Denn: Das Qualifikationsturnier für die Olympischen Spiele in Paris findet schon in zwei Wochen statt.

Einer von drei Kreisläufern im 18er-Kader

Vom 14. bis 17. März kämpft Deutschland gegen Algerien, Kroatien und Österreich um eines von zwei Olympia-Tickets, die in der niedersächsischen Landeshauptstadt vergeben werden. Justus Fischer wurde von Alfred Gislason als einer von drei Kreisläufern eingeplant.

Pekeler und Zechel auf Abruf

Die Formulierung der Recken, "mehrere Wochen", impliziert, dass Fischer auf jeden Fall mindestens zwei Wochen ausfallen wird. Klar ist: Selbst wenn Justus Fischer "nur" ca. zwei Wochen ausfallen würde, so müsste Bundestrainer Gislason abwägen, inwiefern ein Einsatz des Spielers dann überhaupt Sinn machen würde - oder ob eine Nach-Nominierung aus dem 35er-Aufgebot notwendig wird. Als Alternativen stünden dort Hendrik Pekeler oder Tim Zechel parat.