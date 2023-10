Aus für Miami: Messi verpasst Play-offs

Lionel Messi hat in der Major League Soccer mit Inter Miami die Play-offs verpasst. Das 0:1 gegen den FC Cincinnati bedeutete zwei Spieltage vor dem Ende der regulären Saison das Aus.

Zuletzt hatte der argentinische Weltmeister mehrere Spiele wegen einer alten Verletzung gepasst. Rechtzeitig zum Endspurt der regulären MLS-Saison kehrte der 36-Jährige zurück, konnte das Aus seines Klubs Inter Miami aber nicht verhindern.

Denn Miami verlor am Samstagabend (Ortszeit) zu Hause mit 0:1 (0:0) gegen den FC Cincinnati. Durch die 17. Saisonniederlage kann Miami zwei Spieltage vor Ende der regulären Saison nicht mehr den Sprung in die Meisterschaftsrunde schaffen.

Messi hatte fünf der sechs vorangegangenen Spiele gefehlt, weil ihm eine alte Narbe zu schaffen machte. Auch am Samstag verfolgte er zunächst den Anpfiff von der Bank aus, wurde dann aber unter dem tosenden Applaus der Fans in der 55. Minute eingewechselt. Einen entscheidenden Einfluss auf das Spiel hatte er aber nicht mehr. Messi blieb im vierten Ligaspiel in Folge ohne Torerfolg, nachdem er bei seinem MLS-Debüt beim 2:0 gegen die New York Red Bulls gleich einen Treffer erzielt hatte.

Insgesamt markierte Messi in 13 Liga- und Pokalspielen bisher zwölf Tore. Es könnte aber Messis letzter Auftritt in dieser Saison in der MLS gewesen sein, zumal er mit der Albiceleste am 12. und 17. Oktober in der WM-Qualifikation gefordert ist.

Messi kann sich Rückkehr nach Argentinien vorstellen

Zwar zog Messi nur vier Minuten nach seiner Einwechslung ein Foul auf sich, doch sein anschließender Freistoß aus 25 Metern ging weit am Tor vorbei. Alvaro Barreal brachte die Gäste in der 78. Minute in Führung. In der Nachspielzeit hatte Messi erneut per Freistoß die Ausgleichschance, doch auch dieser Schuss verfehlte den Kasten deutlich.

Zuletzt hatte Messi öffentlich mit einer Rückkehr in sein Heimatland Argentinien kokettiert - allerdings erst nach Ende seines Vertrags in Miami, der eine Laufzeit bis Ende der Saison 2025 hat.