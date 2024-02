Aus für Kekäläinen: Columbus sucht neuen General Manager

Die Columbus Blue Jackets trennten sich am Donnerstag von ihrem General Manager Jarmo Kekäläinen. Ein Nachfolger wird nun gesucht.

Bis ein neuer General Manager gefunden ist, wird John Davidson, der President of Hockey Operations, die Gesamtverantwortung gemeinsam mit dem weiteren Management im sportlichen Bereich Kekäläinens Aufgaben übernehmen.

"Dies ist einer der härtesten Tage meiner Karriere, weil Jarmo nicht nur mein Freund ist, sondern ich auch großen Respekt vor ihm habe, weil er in seiner Zeit hier viele sehr gute Dinge geleistet hat", erklärte Davidson in einem Statement der Blue Jackets.

Davidson: "Leistungen waren nicht gut genug"

Als Grund für das Aus zum jetzigen Zeitpunkt benannte Davidson die aktuelle Tabellensituation als mit nur 42 Punkten schlechtestes Team in der Eastern Conference. "Wir haben zwar eine leuchtende Zukunft vor uns, aber unsere Leistungen waren nicht gut genug. Daher ist es Zeit dafür, künftig mit neuem Blickwinkel heranzugehen", so Davidson, der schon bei den St. Louis Blues mit Kekäläinen arbeitete, weiter.

Kekäläinen hatte das Amt während der Saison 2012/13 von Scott Howson übernommen, nachdem er zuvor zweieinhalb Jahre als Sportchef von Jokerit Helsinki gearbeitet hatte. Reichlich Erfahrung in Nordamerika hatte Kekäläinen bereits zuvor Funktionär in unterschiedlichen Rollen bei den Ottawa Senators (als Scout und Director of Player Development von 1995 bis 2002) und eben den Blues (als Director of Amateur Scouting und Assistant General Manager von 2002 bis 2010) gesammelt.

Erfolgreichste Zeit der Franchise-Historie

Immerhin fünfmal schafften die Blue Jackets in Kekäläinens Ära die Playoff-Teilnahme (zuvor nur eine einzige Teilnahme) und spielten zugleich die vier punktbesten Hauptrunden ihrer Franchise-Historie (seit 2001) in dieser Zeit. Im Mai 2019 gelang dem Team aus dem US-Bundesstaat Ohio mit einem "Sweep" gegen den Presidents' Trophy-Gewinner Tampa Bay im Conference-Viertelfinale eine Sensation gelungen.

Einziger europäischer General Manager in der NHL ist damit der Schwede Patrik Allvin beim Überraschungsteam der Saison, den Vancouver Canucks.