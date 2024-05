Aus fifty-fifty wird 100: Weiser bekennt sich zu Werder

Mitchell Weiser bleibt bei Werder Bremen. Der 30 Jahre alte Rechtsverteidiger unterschrieb ein neues Arbeitspapier, dessen Dauer nicht bekannt wurde - und steht nun vor einem persönlichen Jubiläum.

Nach dem 1:1 bei RB Leipzig hatte Mitchell Weiser über seine Zukunft gesprochen. "Ich denke, dass es nächste Woche eine Entscheidung geben wird", hatte der 30-Jährige gesagt und die Wahrscheinlichkeit, dass er an der Weser bleibt, als "fifty-fifty" bezeichnet.

Aus 50 Prozent wurden an diesem Freitag nun 100. Werder Bremen gab die Vertragsverlängerung mit dem Rechtsverteidiger bekannt, ohne die Laufzeit des neuen Arbeitspapiers zu nennen.

Zehn Scorerpunkte in dieser Bundesliga-Saison

"Wir hatten intensive Gespräche mit Mitchell und freuen uns sehr, dass er den Weg gemeinsam mit uns weitergehen will. Mit seinem sportlichen Wert und seiner Erfahrung ist er ein wichtiger Leistungsträger in unserem Kader, der davon überzeugt ist, seine sportlichen Ambitionen mit Werder realisieren zu können", erklärte Clemens Fritz, Leiter Profifußball bei Werder.

Weiser spielt seit knapp drei Jahren für die Grün-Weißen und ist absoluter Stammspieler. All seine 29 Bundesliga-Einsätze in dieser Saison bestritt er von Beginn an, kommt dabei auf zehn Scorerpunkte (drei Tore, sieben Assists) und eine kicker-Note von 3,57. Am Samstag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) gegen den VfL Bochum könnte er in seinem 200. Bundesligaspiel auflaufen.

"Meine Familie und ich fühlen uns in Bremen und im Verein sehr wohl", sagte Weiser. "Ich nehme auch wahr, dass sich hier im Klub einiges in die richtige Richtung entwickelt und habe mich deshalb auch entschieden, den eingeschlagenen Weg weiter mitzugehen."