"Aus familiären Gründen": Kapitän Schauerte verlässt Münster

Nach dem knapp verpassten Drittliga-Aufstieg muss Regionalligist Preußen Münster den nächsten Rückschlag hinnehmen: Kapitän Julian Schauerte verlängert seinen Vertrag aus familiären Gründen nicht und wird den Verein verlassen.

Julian Schauerte wird in der kommenden Saison nicht mehr für Preußen Münster auflaufen, das gab der Regionalligist am Sonntag bekannt. Der 34-Jährige, der 2019 von KAS Eupen aus Belgien zu den Adlerträgern kam, wird seinen Vertrag "aus familiären Gründen" nicht verlängern und den Verein verlassen. In 113 Spielen (37 davon in der 3. Liga) für Münster erzielte der ehemalige Sandhäuser und Düsseldorfer neun Tore und schwang sich schnell zum Führungsspieler und Kapitän auf.

Münsters Sportdirektor Peter Niemeyer bedauert den Abgang des Verteidigers. "Julian war ein wichtiger Teil der Mannschaft und als Kapitän auch immer ein wichtiger Ansprechpartner für mich. Er hat aus privaten Gründen entschieden, zurück in seine Heimat ins Sauerland zu gehen. Das respektieren wir natürlich", kommentierte Ex-Profi Niemeyer den Abschied: "Wir wünschen Julian für seinen neuen Weg das Beste und bedanken uns für die gemeinsamen Jahre bei den Preußen."

Preußen Münster hatte in der abgelaufenen Saison nur knapp den Aufstieg in die 3. Liga verpasst, aus der man 2020, in Schauertes erstem Jahr bei den Preußen, abgestiegen war. Nach 38 Spielen konnten Münster und Aufsteiger Rot-Weiss Essen die selbe Punktzahl vorweisen, aufgrund des schlechteren Torverhältnisses zogen die Adlerträger allerdings den Kürzeren und müssen auch in der kommenden Saison in der Regionalliga West antreten.