Aus einer Vision wird eine Mission: Feiersinger verlängert

Laura Feiersinger wird über die laufende Saison hinaus bei Eintracht Frankfurt spielen. Die österreichische Nationalspielerin hat ihren Vertrag vorzeitig verlängert.

Seit 2018 spielt Feiersinger nun in Frankfurt, nachdem sie vom SC Sand zu den Hessinnen gewechselt war. Mehr als 70 Spiele später hat die Mittelfeldspielerin nun die Zusammenarbeit mit dem Frauen-Bundesligisten ausgedehnt, der neue Vertrag läuft bis zum 30. Juni 2024.

Eintracht-Sportdirektor Siegfried Dietrich findet es "wunderbar, dass mit Laura Feiersinger eine weitere Führungsspielerin unserer aktuellen Mannschaft auch Teil unseres zukünftigen Weges sein wird. Mit ihrer großen Erfahrung als langjährige Bundesliga- und Nationalspielerin beweist Laura als Vize-Kapitänin und sportlich wichtige Akteurin auf, aber auch neben dem Platz, ihre Wichtigkeit für die Adlerträgerinnen."

Damals war es eher eine Vision, die aufgrund des Zusammenschlusses des 1. FFC Frankfurt mit der Eintracht jedoch längst zu einer Mission geworden ist. Laura Feiersinger

Für Feiersinger, die in ihrer Zeit beim FC Bayern zwei deutsche Meistertitel sowie einen Pokaltriumph feierte und die 85-mal für Österreich auflief, ist die Vertragsverlängerung ein logischer Schritt. "Als ich 2018 nach Frankfurt gewechselt bin, hatte ich das Ziel, mich hier zur Führungsspielerin zu entwickeln und meinen Teil dazu beizutragen, dass der Verein perspektivisch wieder ganz oben in Deutschland mitmischt. Damals war es eher eine Vision, die aufgrund des Zusammenschlusses des 1. FFC Frankfurt mit der Eintracht jedoch längst zu einer Mission geworden ist. Zur Erfüllung dieser Mission will ich weiter dabeibleiben und weiter mit vorangehen."