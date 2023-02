Aus einem Jahr werden vier: Thiago Silva hängt noch eine Spielzeit dran

Eigentlich wollte er nur eine Saison beim FC Chelsea spielen, nun geht er schon in seine vierte Spielzeit: Thiago Silva hat seinen Vertrag bei den Blues um ein weiteres Jahr verlängert.

"Als ich meinen ersten Vertrag hier unterschrieben habe, war das nur für ein Jahr gedacht. Nun gehe ich schon in mein Viertes! Das hätte ich mir nie vorstellen können, aber es ist wirklich besonders für mich, hierbleiben zu können", wird der 38-Jährige auf der Website des CFC zitiert.

Der Brasilianer kann bereits auf eine beeindruckende Karriere zurückblicken. 2009 wechselte er von Fluminese zur AC Mailand, mit der er italienischer Meister wurde. Nach drei Jahren Italien verließ er die Rossoneri und schloss sich PSG an, wo sieben weitere Meisterschaften folgten, ehe die Reise 2020 nach England weiterging.

Chelsea-Boss Boehly: "Er ist ein Weltklasse-Talent"

Auch bei den Blues etablierte sich der Kapitän der brasilianischen Nationalmannschaft in der ersten Elf und erlebte in seiner Debütsaison sportlich wohl seinen größten Erfolg, als er gemeinsam mit den Blues 2020/21 die Champions League gewinnen konnte - beim Finale gegen Manchester City (1:0) stand Thiago Silva in der Startelf.

Nun hat der erfahrene Innenverteidiger seinen Vertrag also um ein weiteres Jahr bis 2024 verlängert und wird damit in seine vierte Saison bei den Londonern gehen. Auch aktuell gehört er absolut zum Stammpersonal, in der Liga stehen 20, in der Champions League fünf Einsätze auf seinem Konto. "Er ist ein Weltklasse-Talent, was er über viele Jahre im Vereinsfußball und für die Nationalmannschaft bewiesen hat", so Chelsea-Boss Todd Boehly.