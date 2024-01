Aus diesem Grund würde Michael Kraus der Handball-EM fern bleiben

Sein Ticket für das Spiel der deutschen Handballer gegen Kroatien hat Mimi Kraus bereits sicher. Der „Seuchenvogel" würde darum auch gerne in die Halle. Aus einem Grund würde er aber draußen bleiben.

Sein Ticket für das entscheidende Hauptrunden-Spiel gegen Kroatien hat Michael „Mimi" Kraus schon gebucht. Um den deutschen Handballern aber nicht erneut Pech zu bringen, würde der Ex-Nationalspieler diesmal sogar der Halle in Köln fern bleiben. Aber nur, wenn es um nichts mehr gehen sollte. Sein früherer Mannschaftskollege Pascal Hens hat einen Vorschlag für ihn.

„Also", sagte Hens im Handball-Talk „Harzblut" zu Kraus. „Wenn Island vorher gegen Österreich gewinnt und dann Frankreich gegen Ungarn, dann ist unser Spiel gegen Kroatien ja nicht mehr wichtig", sagte Hens. Was er meint: Dann wäre die DHB-Auswahl unabhängig vom Spiel gegen Kroatien bereits sicher im EM-Halbfinale. „Dann darfst du in die Halle, Mimi."

Pechvogel der deutschen Handballer?

"Fan-Proteste" gegen Mimi Kraus in Köln. Sascha Klahn

Der Hintergrund: Mimi Kraus hat den deutschen Handballern bei dieser EM bislang kein Glück gebracht. Der 40-Jährige war sowohl bei Deutschlands einziger Vorrunden-Niederlage gegen Frankreich wie bei der enttäuschenden Leistung beim 22:22 gegen Österreich in der Halle. Beim souveränen Sieg gegen Ungarn war er dagegen nicht vor Ort.

Die Idee, dass Kraus gegen Kroatien nur in die Halle darf, wenn Deutschland schon vorher im Halbfinale steht, findet auch Stefan Kretzschmar gut. „Das ist die einzige Grundlage, dass Mimi in die Halle dürfte", sagte Kretzschmar. „Die eminente Wichtigkeit dessen, dass du wegbleibst und den Effekt, den das auf die deutsche Mannschaft hat - die haben ja völlig befreit aufgespielt gegen Ungarn."

Kraus will mit Fans im Brauhaus schauen

Kraus stimmte dem Vorschlag zu. „Dann machen wir es so. Dann schaue ich im Brauhaus in Deutz irgendwo neben der Halle mit den Fans", sagte der Weltmeister von 2007 scherzhaft. Sollte der Halbfinal-Einzug für die DHB-Auswahl dann schon vor dem Spiel gegen Kroatien feststehen, würde er in die Arena kommen.

