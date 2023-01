Aus der Versenkung in die Play-offs? Rekordchance für Lions, Packers, Jaguars und Steelers

Die Regular Season der National Football League geht an diesem Wochenende zu Ende - und zwar mit mächtig Spannung sowie Kuriosem. Denn: Gleich vier Teams sind stark zurückgekommen. Das hat es in dieser Form noch nicht gegeben bisher. Das und mehr Statistisches vor Week 18 gibt's hier.

Seit 1933 trägt die 1920 gegründete NFL Play-offs aus. Was es aber bis dato nie gegeben hat: dass sich auch nur ein (!) Team, das zu einem Zeitpunkt der Saison mindestens vier Spiele mehr verloren als gewonnen hat, rechtzeitig zurückgemeldet hat.

In diesem Jahr sind das sogar vier Mannschaften auf einen Schlag: Denn sowohl die Detroit Lions (1:6 zum Start), die Green Bay Packers (4:8 nach der Niederlage in Week 12), die Jacksonville Jaguars (standen schon 2:6, 3:7 oder ebenfalls 4:8) und die Pittsburgh Steelers (2:6, 3:7) befinden sich vor der nun anstehenden Week 18, dem großen Regular-Season-Finale, noch im Rennen um die Endrunde.

Das hat der American Football in 89 Jahren seit der Einführung der Play-offs noch nicht erlebt. Und liegt zum Teil auch darin begründet, dass seit der Saison 2020/21 und einer Play-off-Revolution fortan immer zwei Teams mehr die Endrunde erreichen.

Einfache Rechnung für Jacksonville und Green Bay

Die genauen Szenarien für die vier Teams zeichnen sich dabei wie folgt: Die bei 8:8 stehenden Jaguars treffen in der Nacht von Samstag auf Sonntag (2.15 Uhr MEZ) auf die Tennessee Titans (7:9). Der Sieger dieser Paarung ist automatisch Gewinner der AFC South und damit sogar mit einem Heimspiel in der Wild Card Round vertreten.

Die Pittsburgh Steelers aus der AFC North stehen ebenfalls bei 8:8 und müssen ihr Heimspiel gegen die bereits ausgeschiedenen Cleveland Browns (7:9) gewinnen. Dazu muss aber auch gehofft werden: Denn weder die New England Patriots (8:8) dürfen ihr parallel ausgetragenes Gastspiel bei den Buffalo Bills (12:3) für sich entscheiden noch die Miami Dolphins (8:8) gegen die New York Jets (7:9) obsiegen.

Das Sunday Night Game und damit den Abschluss dieser Week 18 bestreiten in der Nacht von Sonntag auf Montag (2.15 Uhr MEZ) derweil Green Bay und Detroit. Beide Teams stehen bei 8:8 - und bei einem Heimsieg sind die Packers definitiv noch in die Play-offs gerutscht. Die Lions müssen für ihre Chance derweil selbst gewinnen sowie hoffen, dass die Seattle Seahawks (8:8) im Vorfeld ihr Heimspiel gegen den ausgeschiedenen Super-Bowl-Sieger Los Angeles Rams (5:11) in den Sand setzen.

Weitere Fakten rund um das NFL-Saisonfinale

Schwächer war kein Super-Bowl-Sieger: Die Rams um Head Coach Sean McVay haben schon elfmal verloren. IMAGO/ZUMA Wire

Apropos Rams: Der in dieser Saison von Verletzungen geplagte Titelverteidiger - Aus von Top-Receiver Cooper Kupp, langes Fehlen von Star-Quarterback Matthew Stafford - hat schon vor dem letzten Auftritt in dieser Spielzeit einen negativen Geschichtsbucheintrag geschrieben. Noch nie zuvor in der NFL-Historie hat ein amtierender Super-Bowl-Champion in der folgenden Saison so oft verloren.

Alle Super-Bowl-Sieger im Überblick

Rodgers winkt Rekord: Quarterback Aaron Rodgers hat während dieser Saison mehrmals betont, dass der Play-off-Zug noch nicht ganz abgefahren ist und man Ruhe bewahren solle. Und siehe da: Green Bay hat sich ein Finale oder auch ein "Play-off-Spiel" vor den wahren Play-offs erspielt. Der "Gunslinger" aus der Käsestadt kann hier letztlich nicht zum ersten Mal Recht behalten. Schon in der Regular Season 2013 war "The Pack" nach 5:6:1 am Ende noch mit 8:7:1 in die Endrunde gekommen - genauso wie 2016 nach 4:6 (10:6 am Ende). Damals prägte Rodgers die Begriffe "R-E-L-A-X" und "Run the Table". Einen Spielmacher, der ein Team also schon zum dritten Mal nach einer negativen Bilanz nach zehn Spieltagen doch noch in die Play-offs führen kann - das hat es bis dato noch nicht gegeben.

Die Zahl der Woche: Gleich 19 Teams dürfen vor Week 18 noch vom Super Bowl träumen - darunter die elf bereits qualifizierten Mannschaften sowie eben die acht noch auf das Play-off-Ticket hoffenden Truppen. So eine Anzahl gab's seit 2006 (20 Teams) nicht mehr.

Unter dem Radar: Seit dem Jahr 1990 haben sich immer mindestens vier Teams für die NFL-Endrunde qualifiziert, die in der vorangegangenen Saison an diesem Unterfangen gescheitert sind. Daran ändert auch die 33. Saison seitdem nichts, schließlich sind die Baltimore Ravens, die Los Angeles Chargers, die Minnesota Vikings und die New York Giants (alle 2021/22 ausgeschieden) dabei. Hinzugesellen können sich zudem noch die Detroit Lions, die Jacksonville Jaguars, die Miami Dolphins oder die Seattle Seahawks.

Knappe Kisten: Schon jetzt ist diese Regular Season eine geschichtsträchtige - vor allem was Spannung angeht. 114 Partien sind mit nur sechs oder weniger Punkten Vorsprung entschieden worden (neuer Rekord), 51-mal sind Teams nach einem Rückstand von mindestens zehn Punkten noch zurückgekommen (neuer Rekord) und 62-mal ist das Endresultat für den Sieger erst in den finalen zwei Minuten oder der Overtime gefallen (neuer Rekord).

Drei laufstarke Männer: Raiders-Profi Josh Jacobs, der mit seinem bereits ausgeschiedenen Team am Samstag (22.30 Uhr MEZ) zum Auftakt der letzten Runde auf die Kansas City Chiefs trifft, führt die Liga als Running Back mit 1608 Rushing Yards an. Dahinter folgen Nick Chubb (1448) von den Browns und Derrick Henry (1429) von den Titans. Sollten die beiden letztgenannten Laufmaschinen jeweils noch die 1500 Yards überschreiten, dann hat die NFL erstmals seit 2012 wieder drei Running Backs mit mindestens 1500 Rush Yards.

Eine Serie kann halten: Michael "Mike" Pettaway Tomlin ist seit 2007 Head Coach der Pittsburgh Steelers, hat 2008/09 zusammen mit dem ehemaligen Star-Quarterback "Big Ben" Roethlisberger den Super Bowl gewonnen und vor allem eine starke Serie noch immer am Laufen. Denn keine seiner Regular Seasons mit "Steel City" hat Tomlin negativ abgeschlossen. Das kann nun auch wieder geschafft werden mit einem Sieg in Week 18 gegen die Cleveland Browns - Play-off-Chance inklusive (siehe oben).