Aus der U 19 zur U 23: Hoffmann wird Siewert-Nachfolger in Mainz

Benjamin Hoffmann übernimmt die U 23 des 1. FSV Mainz 05 in der Regionalliga Südwest. Der bisherige U-19-Chefcoach folgt auf Jan Siewert, der zum Bundesligateam aufgerückt ist.

Regionalliga Südwest Spieltag

Tabelle

Tabellenrechner

Transfers

Statistiken

Der FSV Mainz 05 hat die offene Trainerfrage für seine U 23 intern gelöst: Mit Benjamin Hoffmann rückt der bisherige Coach der U 19 hoch und ersetzt den wiederum zu den Profis abgewanderten Jan Siewert. Der 44-jährige Hoffmann coachte die A-Jugend seit 2019, feierte im vergangenen Sommer mit dem Deutschen Meistertitel einen großen Erfolg.

"Viele der Spieler kenne ich bereits aus der U 19, und ich freue mich darauf, sie und die weiteren Jahrgänge auf ihrem Weg zu unterstützen. Ich weiß, was für gute Jungs noch hochkommen werden. Es ist nun meine Aufgabe, diese Spieler bestmöglich auf die Aufgaben im Herrenbereich vorzubereiten und sie an den Profikader heranzuführen", wird Hoffmann in der am Montag veröffentlichten Pressemeldung der Mainzer zitiert. Co-Trainer bleibt wie bisher André Hainault.

"Die logische Lösung"

"Benjamin Hoffmann ist die logische und optimale Lösung für diese wichtige Position im NLZ. Er hat in den letzten Jahren in der U 19 nicht nur aufgrund der gefeierten Erfolge bewiesen, welche Erfahrung und Qualität er im Umgang und vor allem in der Weiterentwicklung unserer Nachwuchsspieler besitzt", so Volker Kersting, "Direktor Nachwuchs" in Mainz.

Man gehe mit dieser Entscheidung den Mainzer Weg konsequent weiter, betont derweil Meikel Schönweitz, der als "Direktor Entwicklung", die U 23 von Anfang November interimsweise bis zur Winterpause gecoacht hatte. Das NLZ solle auch weiterhin dafür bekannt sein, dass man nicht nur Spieler, sondern auch Trainer kontinuierlich voranbringe: "Wir sind überzeugt, dass es für Benjamin Hoffmann und für unsere Spieler der richtige Schritt ist, mit dem wir unsere Talente im Übergang zum Profibereich bestmöglich begleiten.“

Sein erstes Training durfte Hoffmann bereits am Montag leiten, als die U 23 ab 14 Uhr ihre Wintervorbereitung einläutete. In der Punkterunde geht es am ersten März-Wochenende mit einem Auswärtsspiel beim VfR Aalen weiter.