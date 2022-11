Aus der Traum! Sanchez lässt die Zukunftsfrage offen

Katar hat auch sein zweites Spiel bei der WM verloren. Das 1:3 gegen Senegal war schon vor dem Abendspiel zwischen den Niederlanden und Ecuador fast schon gleichbedeutend mit dem Aus des Gastgebers.

Aus Katar berichtet Sebastian Wolff

Häufig gilt die Faustregel, dass die WM-Stimmung im Ausrichterland sehr abhängig vom Verbleib der Heimelf im Turnier ist. Katar, das zeigten die ersten beiden Spieltage, wird bei dieser Endrunde nicht einmal den eigenen Fußballfans fehlen. Offiziell waren es 41.799 Zuschauer im Al Thumama-Stadion, tatsächlich waren etliche Plätze freigeblieben. So fiel die wie schon bei der Auftaktpleite gegen Ecuador erneut frühzeitig einsetzende Massenflucht der heimischen Zuschauer gar nicht so sehr ins Gewicht.

Dabei hätte die Elf von Felix Sanchez gegen Senegal zumindest Zuspruch vom eigenen Anhang verdient. "Wir waren deutlich näher an unserem Level als zuvor am Sonntag", bilanzierte der spanische Coach und fand: "Wir wollten zeigen, dass wir konkurrenzfähig sind und das ist uns gelungen." Eine mit dem Zusatz "in Ansätzen" durchaus zulässige Bestandsaufnahme.

Katar spielte mutiger nach vorn, hatte Pech, dass Ismaila Sarrs Hüfteinsatz gegen den quirligen Akram Afif nicht mit dem zumindest vertretbaren Elfmeterpfiff geahndet wurde (34.) und demonstrierte dann mit dem Stockfehler von Boualem Khoukhi beim 0:1 kurz vor der Pause, dass es eben nur in Ansätzen konkurrenzfähig ist. Nach der Halbzeitpause blieben noch mehr Plätze leer und der Fehlstart in die zweite Hälfte mit dem frühen Gegentor animierte die Katarer nicht zurückzukommen ins Stadion.

Sanchez versicherte dennoch: "Wir haben uns unterstützt gefühlt. Wir sind glücklich mit unseren Fans." Für sechs Minuten keimte tatsächlich Hoffnung auf, doch nach 84 Minuten war der Traum vom Weiterkommen durch den Konter zum 1:3 ausgeträumt. Sanchez findet: "Wir haben Fortschritte gemacht, wir haben uns gut präsentiert." Wirklich honoriert wurde es von den Anhängern nicht, beim Abpfiff waren fast nur noch feiernde Senegalesen auf den Rängen.

Dennoch steht Katar mit null Punkten da - und da stellt sich auch die Frage nach dem Trainer, der 2006 für die Aspire Academy, die Ausbildungsstätte für den katarischen Nachwuchs, zu arbeiten begann - damals tat das der heute 46-Jährige noch von Barcelona aus. Über die U 19 und die Olympia-Auswahl rückte er 2017 zum A-Nationalcoach auf und hatte die Mannschaft wie ein Projektarbeiter auf die WM im eigenen Land vorbereitet.

Nach der nun aber erfolgten Ernüchterung folgte am Donnerstag auf der Pressekonferenz gleich zwei Mal die Frage nach seiner Zukunft. Er beantwortete sie beide Male so wenig zielstrebig, wie seine Mannschaft bei diesem Turnier auftrat: "Wir haben noch ein Spiel gegen die Niederlande, den größten Gegner in unserer Gruppe. Es ist etwas ganz Besonderes, mit unserem kleinen Land gegen eine solche Fußballnation anzutreten. Darauf liegt mein kompletter Fokus."

Es wird am Dienstag voraussichtlich der Abschied Katars aus dem Turnier im eigenen Land. Wird es auch der vom Trainer?