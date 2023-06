Aus der Ober- in die Regionalliga: Sbonias übernimmt die U 21 des 1. FC Köln

Die U 21 des 1. FC Köln hat ihren neuen Coach gefunden: Evangelos Sbonias, zuletzt bei Oberligist SG Sonnenhof Großaspach, übernimmt die Regionalliga-Mannschaft des Bundesligisten.

Die U 21 des 1. FC Köln hat mit Evangelios Sbonias einen neuen Trainer: Der 40-jährige A-Lizenz-Inhaber übernimmt den Posten von Mark Zimmermann und bringt auch seinen Co-Trainer Marcel Ivanusa von der SG Sonnenhof Großaspach mit. Mit der Sportgemeinschaft aus Baden-Württemberg war Sbonias jüngst in den Aufstiegsspielen zur Regionalliga gescheitert. Über die Wechselmodalitäten wurde Stillschweigen vereinbart.

"Er kam mit der Bitte auf uns zu, ihm diesen Schritt zum 1. FC Köln II und somit die bessere Chance auf einen Lehrgang zur Pro-Lizenz zu ermöglichen. Wir haben seinem Wunsch - wenn auch schweren Herzens - nach einer Einigung mit dem FC letztlich zugestimmt", so SG-Vorstand Michael Ferber. Vor seiner Station in Aspach war Sbonias bereits als Co-Trainer bei Werder Bremen II sowie als Cheftrainer der Oberligisten TSG Backnang und SGV Freiberg in der Verantwortung.

Auftakt mit Höger

"Auch wenn wir am Ende die Sensation knapp verpasst haben, können wir alle verdammt stolz darauf sein, was wir hier gemeinsam erreicht haben", verabschiedet sich Sbonias von seinem alten Verein. "Die Nachwuchsarbeit beim 1. FC Köln gehört zu den Top-Adressen in Deutschland. Ich fühle mich sehr geehrt, die Aufgabe hier übernehmen zu dürfen und so viele Talente wie möglich an die Profis heranzuführen", schob er wenig später dann in einem Vorstellungsvideo seines neues Vereins nach.

Nach einem enttäuschenden 14. Platz in der Endabrechnung der Regionalliga-West-Saison wurde der Vertrag mit Vorgänger Zimmermann nicht verlängert. Trainingsauftakt für den neuen Trainer der Geißböcke ist der kommende Freitag, auch Routinier Marco Höger wird dann mit von der Partie sein.