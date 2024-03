"Aus der Norm ausbrechen": Eisenach hofft gegen Magdeburg auf nächsten Coup

Nach dem Derby-Sieg in Leipzig hofft der ThSV Eisenach auf den nächsten Ost-Coup in der Handball-Bundesliga. Der Aufsteiger empfängt am Ostersonntag (16.00 Uhr/MDR und Dyn) den SC Magdeburg in der Werner-Aßmann-Halle. "Wir wachsen an den Aufgaben und Möglichkeiten. Es muss alles klappen. Wir müssen weit über uns hinauswachsen", sagte Eisenachs Trainer Misha Kaufmann dem MDR.

Misha Kaufmann jubelt nach dem Derbysieg in Leipzig picture alliance/dpa