Aus der Hölle in den Himmel: Löwen bestehen in Dresden

In einem Sieben-Tore-Spektakel setzte der TSV 1860 München gleich zu Saisonbeginn ein Ausrufezeichen im Aufstiegskampf - und sammelte damit Selbstvertrauen für den nächsten Gegner in Schwarz-gelb.

24.046 Fans im Rudolf-Harbig-Stadion und in der Spitze 822.000 Zuschauer der ARD-Live-Übertragung sahen am Samstag wilde und nervenaufreibende 94 Minuten Drittliga-Fußball. In einem hochintensiven Spiel hatten die Löwen einen Traumstart erwischt (Eigentor Ehlers, 8.) und nach dem ersten Tor von Joker-Doppelpacker Marcel Bär (kicker-Note 1,5; Elf des Tages) mit 3:0 geführt. Dann aber kam Dresden Tor um Tor heran. 1860 wankte, fiel aber nicht - weil es den Kampf annahm und den Vorsprung über die Zeit brachte.

4:3 bei Zweitliga-Absteiger Dynamo - damit war die vermeintlich schwerste Prüfung dieser 3. Liga unbeschadet überstanden. "Wir haben in Dresden gesiegt, in einem Stadion, das für den Gegner die Hölle ist", sagte Trainer Michael Köllner nach dem Happy End: "Am Schluss war es für uns der Himmel. Von daher bin ich super zufrieden!"

Morgalla und Lakenmacher zeigen sich

Köllner hatte seine Startelf den körperlichen Erfordernissen dieses Topspiels angepasst. Halbfitte Spieler wie Bär und Chris Lannert fehlten beim Anpfiff, Jungprofis wie Leandro Morgalla (rechts hinten, kicker-Note 2,5) und Sturmspitze Fynn Lakenmacher (2,0) warfen sich unbekümmert in Zweikämpfe. "Wir haben eine sehr, sehr starke erste Hälfte gespielt, sehr kontrolliert", kommentierte der 1860-Coach und meinte mit Blick auf die Schlussphase: "Wenn dann Schäffler und Kutschke vorne stehen, wird's schwer für uns. Wir wissen es richtig einzuordnen: Du schießt ein Tor - 50 Sekunden später klingelt es auf der anderen Seite. Ist uns passiert, ist Dynamo passiert. Da sieht man dann, dass wir noch ganz am Anfang einer langen Saison stehen."

Bär: "Es war keine leichte Zeit für mich"

Bär, der erst in der 63. Minute eingewechselt worden war, freute sich über seinen wichtigen Doppelpack (68./71.): "Die beiden Tore tun sehr gut", sagte der letztjährige Torschützenkönig der 3. Liga und berichtete von einer nicht optimalen Vorbereitung. "Es war keine leichte Zeit für mich. Das gebe ich auch offen und ehrlich zu. Immer wieder kleine Rückschläge in der Vorbereitung. Umso schöner ist es, hier meine Minuten zu bekommen und der Mannschaft helfen zu können", gestand der gebürtige Gifhorner.

Der Sieg sei ein Ausrufezeichen an die Konkurrenz. "In Dresden gewinnt nicht jede Mannschaft. Auftaktspiel, fast volles Stadion, Livespiel - da musst du dich zeigen, darfst dich nicht verstecken. Wir haben die Prüfung bestanden!"

Einen besseren Start hätte 1860 tatsächlich kaum erwischen können. Und der nächste Kracher steht schon bevor: DFB-Pokal am Freitagabend gegen Dortmund - dann in der Hölle von Giesing.