Aus der ersten Liga der Faröer: Johansson geht nach Flensburg

Der SC Weiche Flensburg 08 hat sich die Dienste von Jakob Johansson gesichert. Der 25-jährige Offensivspieler kommt von HB Torshavn aus der ersten Liga der Faröer. Sport-Geschäftsführer Christian Jürgensen beschreibt den Neuzugang näher: "Es handelt sich bei Jakob um einen Spieler im besten Fußball-Alter, der schon viele Erfahrungen mitbringt. Er kann in der Offensive mehrere Positionen besetzen und so auf der Sieben, Neun, Zehn oder Elf spielen. Wir freuen uns sehr, weil er vielseitig und torgefährlich ist und zudem Tore vorbereiten kann." Finanz-Geschäftsführer Harald Uhr ergänzt: "Spieler aus Dänemark sind top ausgebildet. Jakob hat in vielen dänischen U-Nationalmannschaften gespielt. Das hat schon etwas zu sagen."