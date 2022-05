Aus der eigenen Jugend: Semih Keskin übernimmt Trainerposten bei Viktoria

Drittliga-Absteiger Viktoria Berlin hat für die kommende Regionalliga-Spielzeit einen neuen Trainer vorgestellt. Semih Keskin, der eine lange Vergangenheit bei Viktoria hat, unterschrieb einen Kontrakt bis 2023.

Die Berliner haben sich für den Trainer aus den eigenen Reihen entschieden, da "er den Leistungsfußball in unserem Verein in den letzten Jahren maßgeblich geprägt hat. Er steht für unseren Weg - den Berliner Weg -, Talente aus der Hauptstadt zu fördern und weiterzuentwickeln", beschrieb Geschäftsführer Peer Jaekel den neuen Mann an der Seitenlinie. Für die Ausbildung junger Spieler ist der 33-Jährige durch seine Vergangenheit bestens geeignet.

Denn Keskin kann eine zwölfjährige Erfahrung in der U 19 der Viktoria nachweisen und hat seine Elf in der abgelaufenen Spielzeit auf Platz sechs in der A-Junioren-Bundesliga gecoacht. Der junge Trainer nannte die Herangehensweise, "die sportliche Entwicklung aus der eigenen Jugend heraus anzutreiben", einen Aspekt für die Zusammenarbeit. "Die Hauptaufgabe wird sein, die neu zusammengestellte Mannschaft mit vielen jungen Talenten an den Männerfußball heranzuführen und bestmöglich auf diesen Wettbewerb vorzubereiten", blickte er auf die kommende Spielzeit voraus.

In der Regionalliga Nordost will Keskin "attraktiven, vor allem erfolgreichen Fußball spielen“. Eine Eigenschaft, die Viktoria Berlin bis zum Einbruch im Kalenderjahr 2022 über weite Strecken auszeichnete, ehe die Sieglosserie bis Anfang April folgte.