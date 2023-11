Aus dem Schatten zum Einzelmeister: Antonio 'AntonioRadelja' Radelja

Er wurde deutscher Einzelmeister, zog mit Eintracht Frankfurt in die Finalrunde der VBL Club Championship ein und spielte sich in die Top 12 der virtuellen Königsklasse: Antonio Radelja. Krönt er seine erfolgreiche Saison mit dem Titel zum kicker eFootballer des Jahres?

Aus dem Schatten von Favoriten, Titelverteidiger und Shooting-Stars spielte sich Antonio 'AntonioRadelja' Radelja beim Grand Final der Virtual Bundesliga (VBL) an die Spitze. Mit starken Leistungen überzeugte der damalige Frankfurter und gewann schließlich die Schale. Nicht zuletzt aufgrund dieser Errungenschaft wurde Radelja für die Wahl zum kicker eFootballer des Jahres 2023 nominiert. Abstimmungshilfe gefällig? Wir stellen den Einzelmeister vor: Hat er das Zeug zum eFootballer des Jahres 2023? Ihr habt es in der Hand.

Um Haaresbreite die Divisions-Meisterschaft verpasst

Erst zur vergangenen Saison wechselte Radelja zu Eintracht Frankfurt. Der 22-Jährige kam vom 1. FC Nürnberg und sollte mithelfen, die Hessen virtuell wieder auf Kurs zu bringen. Zurück lag eine aus Sicht der Eintracht eher enttäuschende Spielzeit 2021/2022 mit lediglich Platz zehn in der Club Championship.

Den Blick nach vorne gerichtet, gelang es dem Team um Neuzugang 'AntonioRadelja', den Erfolg zurückzubringen. Zusammen mit Aymane 'Aymane' Mokallik setzten sich die FIFA-Profis der SGE ganz oben in der Tabelle fest. Lange Zeit war das Rennen um die Divisions-Meisterschaft im Süd-Osten offen, um einen einzigen Zähler verpassten die Hessen schon dort die Überraschung. Auch wenn es um Haaresbreite nicht gereicht hat, qualifizierten sich die Frankfurter durch den zweiten Platz direkt für die Finalrunde der Club Championship. Dort war jedoch nach der Gruppenphase auf dramatische Art und Weise Schluss.

Aus dem Schatten heraus zum Titelgewinn

Obgleich Radelja schon während der Saison auf sich aufmerksam machte, waren die Favoriten im Grand Final der VBL, also der Einzelmeisterschaft, klar benannt. Dylan 'DullenMIKE' Neuhausen wollte seinen Titel verteidigen, Umut 'RBLZ_Umut' Gültekin nach dem Gewinn der Club Championship auch die Schale der deutschen Einzelmeisterschaft nach Leipzig holen.

Vorweg: Aus beiden Wünschen wurde nichts - es war auch das Turnier der Shooting-Stars. So spielten sich Jonas 'Jonny' Wirth vom SC Paderborn und auch der damals noch vereinslose Niklas 'NiklasRank' Rank ins Rampenlicht. Während die Aufmerksamkeit auf diesen Akteuren lag, siegte sich Radelja von Runde zu Runde, traf im Halbfinale schließlich auf Wirth. In einem hochklassigen und spannenden Spiel setzte sich der Eintracht-Profi durch und war damit nur noch einen Schritt vom Titelgewinn entfernt.

Im Endspiel stand ihm schließlich Berkay 'BerkayLion' Demirci gegenüber - ein nicht minder spannendes Duell. 1:1 stand es nach den ersten 90 Minuten und auch im Rückspiel lieferten sich beide ein Duell mit offenem Visier. Letztlich war es 'AntonioRadelja', der die Partie für sich entschied. Der Gewinn der Meisterschaft war nicht nur seine erste Trophäe, sondern auch die erste für Eintracht Frankfurt im eFootball.

Knapp am Finale der eChampions League vorbei

Über seinen wohl größten Erfolg in dieser Saison hinaus zeigte der mittlerweile beim VfB Stuttgart spielende FC-24-Profi auch international seine Qualität. In der eChampions League schaffte er es unter die Top 12, musste sich nur knapp in der Qualifikation zu den Finals geschlagen geben. Gegen Gültekin unterlag er im Endspiel des Upper Brackets hauchzart mit 9:10 nach drei Spielen - im Finale des Lower Bracket mit 3:4 nach zwei Begegnungen.

Ein turbulentes Jahr für 'AntonioRadelja', in dem er eine Trophäe bereits gewinnen konnte. Setzt der deutsche Einzelmeister seinen Höhenflug mit dem Titel "eFootballer des Jahres 2023" fort? Bis zum 12. November 23:59 Uhr könnt ihr für ihn abstimmen.