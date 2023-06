Aus dem Schatten des Bruders auf die große Bühne: Wie Inzaghi die Kritiker konterte

Simone Inzaghi steht als Trainer von Inter Mailand vor dem größten Spiel seiner Karriere: dem Champions-League-Finale gegen Manchester City. Der Weg dorthin war für den 47-Jährigen nicht immer einfach.

Das gibt es auch nicht alle Tage, dass sich die gefräßigen italienischen Blätter bei einem Trainer entschuldigen. In der Causa Simone Inzaghi sahen sie sich zähneknirschend doch zu einem 'Mea Culpa' genötigt. "Wir schulden Inzaghi eine Entschuldigung", schrieb etwa der "Corriere della Sera" am Tag nach dem Einzug ins Endspiel der Champions League. Die "Gazzetta dello Sport" benötigte ein wenig länger und ließ in einem offenen Brief dann doch ein Pardon ertönen, wie kongenial der Mister den Dauerbeschuss gemeistert hätte.

In der Tat galt der 47-Jährige vor wenigen Monaten für alle Sportzeitungen als virtuell entlassen. Sein phlegmatisches Internazionale hatte zwischen März und April nur einen Zähler aus fünf Partien gesammelt, es hämmerten Maßregelungen aus allen Himmelsrichtungen auf ihn ein. Inzaghi hielt das Steuer trotz allem mit Würde und Stil. Er reagierte ohne Hysterie, als selbst der allerletzte Pseudo-VIP aus dem Unterholz feuerte und erledigte stur sein Ding. Vorgänger Antonio Conte hätte in Rumpelstilzchen-Manier womöglich jeden Kritiker höchstpersönlich an die Wand genagelt, aber Conte stand auch noch nie in einem Königsklassen-Endspiel.

Erfolg in der Königsklasse, Enttäuschung in der Liga

Freilich fehlt es Inzaghi am grollenden Charisma Contes, und höchstens damit wäre Inters groteske Widersprüchlichkeit zwischen Routine und Europapokal zu erklären. Zwölf Saison-Niederlagen in der Serie A und 18 Zähler Rückstand auf Meister Napoli bedeuten für den Kader eine indiskutable Bilanz. Die Liga-Nonchalance ist einer verzerrten Arbeitseinstellung der Profis anzulasten und durchaus auch dem Mister, dessen Problematiken mit dem schnöden Tagesgeschäft offensichtlich bleiben. "Wo ich anheuere, steigern sich Umsatz und Trophäen." Dieser Satz zum Mailänder Einstand flog Inzaghi während trostloser Phasen ständig um die Ohren.

Die rund fünf positiven Jahre auf der Lazio-Bank erlebte er ohne den rastlosen Gegenwind der lombardischen Nörgler fraglos seelenleichter. Bereits dort ließ Inzaghi sein Copyright erahnen. Er exaltiert sich am Alles-oder-Nichts-Kitzel. Sein erstes Finale als Chefcoach verlor er 2017 gegen Juventus in der Coppa Italia. Das eine Mal langte ihm, wie Sir Alex Ferguson es einst formulierte, Erster der Verlierer zu sein.

Starke Bilanz in K.-o.-Spielen

In der Folge triumphierte Inzaghi in allen sieben Endspielen, in vier davon gemeinsam mit Lautaro Martinez, der zudem noch die Copa America 2021 und die jüngste WM gewann. So eine Art finales Talisman-Duo. Nebenher kam der Trainer seit dem Antritt bei Inter 2021 in 13 von 14 K.-o.-Duellen weiter. Mit der Reise nach Istanbul allein gelang Inzaghi schon ein Coup. Es inmitten der hysterischen Anklagen erreicht zu haben, ohne das strategische Kalkül zu verlieren, verdient schon allerhöchsten Respekt.

Inzaghi ist nun der zwölfte italienische Coach im Landesmeister- respektive Königklassen-Endspiel, gewonnen haben es vor ihm nur sieben, unter anderem Carlo Ancelotti, Marcello Lippi, Fabio Capello, Arrigo Sacchi und Giovanni Trapattoni. Auch wenn er den Einzug in die illustre Weisen-Runde verpassen sollte, gelang ihm immerhin endgültig der Sprung aus dem Bruder-Schatten.

Als Spieler war Filippo besser

Als Spieler hieß er ja stets "Inzaghino", während der drei Jahre ältere Bruder Filippo die Schlagzeilen monopolisierte. "Superpippo" tanzte auf der Abseitslinie, holte mit Milan zweimal die Champions League und entschied eine davon 2007 gegen Liverpool per Doppelpack. Pippo ist Italiens Rekord-Torjäger im Europapokal (70 Treffer) und feierte 2006 den WM-Titel. Simone schoss als einziger Italiener vier Treffer in einer Königsklassen-Partie (März 2000 beim 5:1 von Lazio über Olympique Marseille), ansonsten fanden wenig Furore statt.

Wie damals, als sie über den Zementplatz der Heimat Piacenza dribbelten, rufen sie sich auch heute noch "Mone" und "Pippo". Astreine Bruderliebe. Doch für die Massen gab es den Super-Inzaghi und, ach ja, irgendwo turnte auch der kleine Bruder rum. Es wäre freilich spannend gewesen, das Strafraum-Unwesen der kombinierten 381 Profi-Treffer gemeinsam in einer Elf zu erleben, doch mehr als elf Minuten Bruder-Sturm in der Nationalelf ließ das Schicksal nicht zu.

Daheim bei den Eltern existierte ein striktes Ritual. Papa Giancarlo Inzaghi schaute die Spiele der Söhne bei heruntergelassenen Jalousien. Er legte Wert auf Ruhe und außerdem platzte ab und an ein Kraftausdruck zu viel aus ihm heraus. Mama Marina musste in einem anderen Zimmer fiebern. In der Pause wurde konferiert, dann zackig wieder die angestammten Plätze eingenommen. "Getrennte Räume - das hat bei uns Tradition und ist mittlerweile Aberglaube", sagte Giancarlo. Es ließ sich wohl auch besser fluchen.

Seit geraumer Zeit gibt es in puncto Anstoßzeiten keine Kanal-Probleme. Auf der Bank erwies sich die Serie A für Pippo als eine Nummer zu groß, in Liga zwei lag die Haltbarkeit ebenfalls begrenzt. Zuletzt trainierte er dort Reggina und wird die Kalabrier nach einer Saison wohl wieder verlassen. Im Trainer-Job ist er nun einfach "der Bruder", dessen aktuelle Station Google erfordert. Im adretten Anzug gehört der Vorhang längst Mister Mone. Darauf darf er sich trotz Allüren-Allergie tatsächlich etwas einbilden.

"Wir spielen gegen die weltbeste Mannschaft und einen Trainer, der eine Epoche geprägt hat. Aber bei einem Fußballspiel kenne ich keine Angst. Wir haben uns unseren Platz in Istanbul redlich verdient", sagte der Erfolgscoach Inzaghi. Er hat die heimischen Zweifler mit Stil, Schweiß und Raffinesse in diesem Jahr ausgekontert, am Samstag steht Mone jedoch vor einer weltweiten Armee von Skeptikern. Eine Herausforderung, die ihm gewöhnlich außergewöhnliche Freude bereitet.