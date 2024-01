Aus dem Land der Träume: Meppen auf dem richtigen Weg mit Defiziten

Trainer Adrian Alipour sieht trotz einer bislang zufriedenstellenden Spielzeit Luft nach oben beim SV Meppen. Vor allem die jungen Akteure begeisterten. Das Wort Aufstieg kommt dem Übungsleiter dennoch nicht recht.

Beim Sponsorenabend im Oktober hatte Adrian Alipour sich ein Wintertrainingslager für eine optimale Vorbereitung auf die Rückrunde gewünscht. Das schien aus finanziellen Gründen kaum möglich. Doch rechtzeitig vor Weihnachten bescherten einige Förderer Trainer und Team großzügig: Der SV Meppen reist vom 14. bis 21. Januar ins türkische Manavgat und entflieht dem von Wassermassen überfluteten Emsland.

Der Coach, der ein intensives halbes Jahr erwartet, hat sich "wahnsinnig gefreut. „Das Trainingslager ist super wichtig für die professionelle Vorbereitung und maximales Teambuilding." Dass es zustande kommt, belegt die gute Stimmung in Verein und Umfeld, an der Alipour durch Erfolg und Kommunikation wesentlichen Anteil hat. Als er beim SVM nach dem dritten Spiel als Nachfolger von Ernst Middendorp einstieg, lag die Mannschaft am Boden. In vielen Gesprächen schuf er Vertrauen, vermittelte Spaß "an der Arbeit". Der Erfolg kehrte nach zuvor drei Zählern aus drei Spielen zurück. Die Stimmung in der Mannschaft ist gut. "Wir haben eine saubere Kabine", drückt es Alipour aus.

Gute Entwicklung mit Defiziten

In 15 Pflichtspielen unter der Regie des 45-Jährigen gab es elf Siege und ein Remis. "Das ist erstmal eine sehr, sehr ordentliche Bilanz. Das hätte ich vorher blind unterschrieben", erklärt der gebürtige Dortmunder. Aber zufrieden ist er dennoch nicht: "Ich will arbeiten und besser werden", stellt er kategorisch fest. "Ich lege immer wieder Finger in die Wunden." Seiner jungen Mannschaft mit neun 19-Jährigen, von denen Luca Prasse, Yigit Karademir und Fynn Seidel (bis zu seiner Verletzung) zum Stamm zählen, bescheinigt der Trainer eine gute Entwicklung. "Das ist ein Prozess, da sind wir mittendrin. Dazu gehört auch, dass man Fehler macht, dass man auch Fehler machen darf. Nur daraus lernt man."

Spielerisch war das Team teilweise überraschend stark, vor allem daheim ging es höchst engagiert zur Sache. Dort sammelte es unter Alipour maximale 18 Zähler. Doch Defizite sind dem Trainer nicht entgangen. Schmerzhafte Beispiele: In Havelse verlor Meppen 2:4, war vor dem Rückstand nicht konsequent genug im Abschluss. In Drochtersen schoss der SVM drei Tore, holte aber nur einen Punkt. Zwei schmerzhafte Spiele für den Trainer, weil mehr möglich war. Seine Elf machte es mehrfach trotz eines Vorsprungs wieder spannend, kassierte "zu oft zwei Gegentore". Da will Alipour auch im Trainingslager ansetzen. "Wir müssen daran arbeiten, dass wir männlicher, routinierter Fußball spielen, einfach mal eine 2:0-Führung sicher ins Ziel bringen. Und nicht immer wieder unnötige Gegentore ziehen und dadurch den Gegner aufbauen." Die Mannschaft soll weiter vom Tor weg verteidigen, kompakter stehen.

Sobald wir anfangen zu träumen, werden wir mit Sicherheit Punkte liegenlassen im Land der Träume. Adrian Alipour (45) über Aufstiegsgedanken

Zum Trainingsauftakt am 3. Januar erwartet Alipour bis auf Fynn Seidel (Kreuzbandriss) alle Akteure. Eine Neuverpflichtung kommt nur infrage, wenn der Spieler dem SVM weiterhilft. "Wir können uns nicht sehr weit aus dem Fenster lehnen, weil unser Budget sehr weit ausgereizt ist", erklärt der Trainer, für den der Titel "null Thema" ist. "Sobald wir anfangen zu träumen, werden wir mit Sicherheit Punkte liegenlassen im Land der Träume." Arbeiten und von Spiel zu Spiel denken, lautet sein Credo. "Dann schauen wir, was am Ende dabei herumkommt."