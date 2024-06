"Aus dem Content-Geschäft bin ich erst mal raus": Redick als neuer Lakers-Coach vorgestellt

Die Los Angeles Lakers haben ihren neuen Head Coach J.J. Redick offiziell vorgestellt. Dabei kam dessen fehlende Coaching-Erfahrung auf - und seine Pläne mit seinem Podcast.

15 Jahre NBA-Erfahrung bringt J.J. Redick in seinem neuen Job als Head Coach der Los Angeles Lakers mit - allerdings 15 Jahre als Spieler, als Hauptverantwortlicher an der Seitenlinie war er noch nie tätig. "Ich habe noch nie in der NBA gecoacht. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört habt", scherzte der neue Lakers-Coach bei seiner Vorstellung am Montag in voller Kenntnis, dass sein Lebenslauf zuvor unter Fans und Experten heiß diskutiert wurde.

Sein erster Tag im neuen Job bei der Traditionsfranchise fiel genau auf seinen 40. Geburtstag, erst vor drei Jahren hatte er seine aktive Karriere beendet. Nach seiner Laufbahn als Shooting Guard für die Orlando Magic, Milwaukee Bucks, Los Angeles Clippers, Philadelphia 76ers, New Orleans Pelicans und Dallas Mavericks stieg Redick ins Medien-Business ein, schuf einen eigenen Podcast und arbeitete als TV-Experte für ESPN. Bei den Lakers erhält er übereinstimmenden Medienberichten zufolge einen Vierjahresvertrag.

Die fehlende Coaching-Erfahrung kann laut General Manager Rob Pelinka auch ein Vorteil sein. Redick könne innovative Ideen sowohl an der Seitenlinie als auch generell in der Lakers-Organisation implementieren, ist sich Pelinka sicher. Und: Seine Erfahrung als Spieler sei ebenfalls von hohem Gut.

Redick: Gutes Verhältnis zu Superstar LeBron James

"Neben seinem Basketball-Gespür hat J.J. ein Gespür für Menschen und echtes Einfühlungsvermögen, das für die Verbindung mit den Spielern heute entscheidend ist. Dies ist eine aufregende Zeit für den Lakers-Basketball", führte Pelinka weiter aus. Los Angeles hatte sich Anfang Mai nach dem Aus in der ersten Playoff-Runde von Head Coach Darvin Ham getrennt.

Redick pflegt zudem ein gutes Verhältnis zu Lakers-Superstar LeBron James, beide betrieben zuletzt zusammen einen Podcast. Mit Mind the Game soll aber Schluss sein. "Aus dem Content-Geschäft bin ich erst einmal raus - hoffentlich für eine sehr lange Zeit", sagte Redick. Er selbst setzt sich große Ziele: "Ich will ein großartiger NBA-Trainer werden und Meisterschaften gewinnen."

Bis zuletzt waren die Lakers gemeinsam mit Boston Rekordchampion, doch die Celtics zogen mit dem 18. Titel in diesem Jahr an L.A. vorbei.