Aus dem Chaos in die Fiesta: Sevilla beherrscht seine eigene Liga

Wer heute früh erfuhr, dass der FC Sevilla die Europa League gewonnen hat, dürfte es mit einem Schulterzucken zur Kenntnis genommen haben. Dabei war der Titel weniger selbstverständlich als je zuvor.

Sevillas Verteidiger Loic Badé dachte sich, er versucht's einfach mal beim Manager. Mit der Goldmedaille in der Hand hatte er ja ein gutes Argument dabei. "Monchi, nimm mich bitte unter Vertrag", sprach er Sevillas Macher auf dem Platz an. "Er ist schon unter Vertrag", antwortete der breit grinsende Monchi. Danach ist auf Badés Instagram-Video nur noch dessen Jubelgeschrei zu hören.

Ungewöhnliche Umstände erfordern nun mal ungewöhnliche Maßnahmen. Warum also nicht auf diese Weise bekannt geben, dass Sevilla die stattliche Kaufoption von 12 Millionen Euro für die Rennes-Leihgabe ziehen wird. Die Andalusier können es sich ja schlagartig leisten. Der Titel, die Teilnahme an der Champions League, dazu die Qualifikation für den europäischen Supercup: Sevilla nahm mit dem Sieg im Elfmeterschießen über die Roma auf einen Schlag über 60 Millionen Euro ein.

Von einer Fiesta war Sevilla noch im vergangenen Oktober meilenweit entfernt. Los "Nervionenses" entließen nach der Niederlage in der Champions League gegen Dortmund Julen Lopetegui. Die Presse bekam schon vorher Wind davon, dass der beliebte Trainer seine Koffer packen müsse - egal, wie das Spiel ausgeht. Eine Blamage für den Klub, selbst der eigentlich unantastbare Monchi geriet in die Kritik.

Doch nicht nur deswegen: Im Sommer hatte Sevilla aus finanziellen Gründen unter anderem sein Herzstück, das Innenverteidiger-Duo Jules Koundé/Diego Carlos verloren. Monchis Einkäufe entpuppten sich als Flops, Königstransfer Isco gar als Totalausfall. Der Real-Neuzugang verließ Sevilla bereits im Winter. Nach dem Debüt von Lopetegui-Nachfolger Jorge Sampaoli, einem 1:1 gegen Bilbao, stand Sevilla auf einem Abstiegsplatz.

Sevilla hat seine eigene Liga

Doch da gibt es ja noch die "Sevilla-Liga", wie die "Marca" die Europa League nun bezeichnete. Zu Recht: Dass die beiden Oldies Ivan Rakitic (35) und Jesus Navas (37) gemeinsam den Pokal nach dieser Chaos-Saison schon wieder in die Höhe stemmten, grenzt an ein Wunder. Die Spanier hatten den Wettbewerb bereits 2014, 2015, 2016 und 2020 gewonnen, 2006 und 2007 gab es zudem Triumphe im UEFA-Cup.

Dementsprechend "unglaublich" fühle sich dieser Titelgewinn an, sagte Navas, der als einziger Spieler schon 2006 mit dabei war. Das selbe Wort nahm Keeper Bono in den Mund, der Marokkaner hatte die Versuche von Gianluca Mancini und Ibanez pariert und so die Weichen im Elfmeterschießen gestellt. Rakitic sprach von einer "unendlichen Nacht. Die Geschichte geht weiter. Wir haben wieder einmal der Fußball-Welt gezeigt, was Sevilla leisten kann."

Was wird aus Mendilibar?

Etwas zurückhaltender äußerte sich José Mendilibar. Der 62-Jährige hatte Sevilla im März übernommen, führte das Team ins Finale und immerhin noch einen Spieltag vor Schluss auf Tabellenplatz elf in La Liga. "Ich denke, wir haben einen guten Job gemacht", so Mendilibar, der nun auf seine "Belohnung" hofft. Sein Vertag läuft schließlich nur bis Saisonende. Sollte er gehen müssen, würde er "viele Freunde verlassen" müssen.

Navas hat dazu eine klare Meinung. "Er hat uns verwandelt, er hat das Beste aus uns herausgeholt. Er hat es verdient, noch lange bei uns zu bleiben." Ob er als Kapitän verärgert wäre, sollte Mendilibar nicht weitermachen dürfen, beantwortete er wie folgt: "Ja, denn man hat gesehen, was er getan hat. Und das ist großartig, er hat alles verdient."

Am Ende warf Navas, der bis auf seine Zeit bei Manchester City von 2013 bis 2017 stets für Sevilla spielte, nochmal einen Blick zurück. "Wir, die Fans, haben viel gelitten, und jetzt haben wir es wieder einmal geschafft. In diesem Jahr schien alles schlecht zu laufen, aber die Mannschaft steht auf und gibt alles, denn Sevilla ist sehr groß."

Wenn es um die Europa League geht, dann sind die "Sevillistas" aber nicht nur groß. Sondern sogar die Größten.