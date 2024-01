Aus bei Handball-EM für Ivan Martinovic

Für Ivan Martinovic ist die Handball-EM beendet. Dem Rückraumspieler der MT Melsungen, der im Sommer zu den Rhein-Neckar Löwen wechselt, droht nun eine längere Ausfallzeit.

In der 48. Spielminute endete das zweite EM-Vorrundenspiel zwischen Kroatien und Österreich für Ivan Martinovic abrupt. Der 26 Jahre alte gebürtige Wiener, der für die MT Melsungen spielt und ab dem nächsten Sommer für die Rhein-Neckar Löwen auf Torejagd gehen wird, verletzte sich, nach der Landung eines Torwurfs schmerzhaft an der Schulter seines Wurfarms. Österreichs Michael Miskovez erhielt für seine Abwehraktion mit dem Oberkörper eine Hinausstellung.

Kroatiens Nationaltrainer Goran Perkovac zeigte sich nach dem 28:28-Unentschieden versöhnlich mit dem Ergebnis, ein möglicher Ausfall des Rückraumrechten, der bei der EM 2022 der beste Torschütze Kroatiens war, besorgt ihn. "Wir können einen Spieler mit seiner Qualität nicht eins zu eins ersetzen."

Schon am gestrigen Abend hatte Perkovac eine Operation befürchtet, weitere Untersuchungen in Heidelberg hätten dies nun bestätigt. Über "eine schwere Schulterverletzung mit beschädigten Bändern", berichtet das kroatische Newsportal Sportnet.hr. "Ich glaube an die Spieler, wir haben einen Kampfgeist und zwei junge Spieler (Anm. d. Red.: Luka Lovre Klarica und Mateo Maras) auf der Positionen, denen mein Vertrauen gilt."

Keine offizielle Nachnominierung

Beim abschließenden Vorrundenspiel gegen Rumänien wird Mateo Maras, der gegen Österreich noch auf der Tribüne weilte, seine Turnierpremiere feiern. Für eine Nachnominierung kommen der 34-jährige Luka Stepancic (Pick Szeged) und der 24-jährige Patrik Martinovic (AEK Athen) in Frage.

Beeinträchtigen dürfte die Verletzung vor allem die MT Melsungen, die nach dem Abgang von Kai Häfner im letzten Sommer zum TVB Stuttgart nun nur noch Dainis Kristopans im rechten Rückraum zur Verfügung hat. Im Ligaspiel gegen den HSV Hamburg bekam zudem Jan Waldgenbach aus der Drittligareserve seine Einsatzzeit.