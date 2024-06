Aus 90 Grad und blitzschnell: Draisaitls beste Szenen aus den Playoffs

1:30Die Edmonton Oilers um Topstar Leon Draisaitl stehen in den Stanley Cup Finals. Die Kanadier konnten sich in den vorherigen Runden gegen die Los Angeles Kings, die Vancouver Canucks und zuletzt gegen die Dallas Stars durchsetzen. Der 28-jährige Deutsche ist in den Playoffs - genau wie zuvor in der regulären Saison - wieder ein Schlüsselspieler.