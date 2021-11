Aus 42 Metern ins Glück: Blacha Schütze zum Tor des Monats

Ein Drittligist stellt den Schützen zum Tor des Monats im Oktober.

Am 2. Oktober traf Blacha beim Spiel des SVM in Duisburg mit seinem Freistoß aus 42 Metern direkt ins Tor und überraschte damit MSV-Schlussmann Leo Weinkauf, der gerade noch damit beschäftigt war, seine Vorderleute zu positionieren. Meppen gewann am Ende dank des kuriosen Tores auch mit 1:0.

Der Treffer erhielt bei der Abstimmung der ARD-Sportschau satte 25,3 Prozent der Stimmen. Damit lag der 31-jährige Blacha vor Breel Embolo (Borussia Mönchengladbach, 22,6 Prozent), Sebastian Klaas (VfL Osnabrück, 21,8 Prozent), Katharina Naschenweng (TSG Hoffenheim, 16,7 Prozent) und Iker Bravo (Bayer Leverkusen, 13,4 Prozent).

Mittelfeldspieler Blacha spielt seit diesem Sommer für den SV Meppen. Der Deutsch-Pole war vom VfL Osnabrück gekommen und hat inzwischen 270 Spiele in der 3. Liga absolviert (29 Tore), 13 davon in der laufenden Spielzeit (zwei Tore, kicker-Notenschnitt 2,96). Blachas Profistationen davor hießen SV Wehen Wiesbaden, Hansa Rostock, SV Sandhausen und Rot-Weiss Ahlen. Ausgebildet wurde er bei Borussia Dortmund.