Aus 1:4 wird 8:4 - Peruanischer Wahnsinn in den Play-Ins zur WM

Die Play-Ins zur FC Pro World Championship haben nicht nur letzte WM-Teilnehmer ermittelt, sondern hielten auch das Traum-Comeback eines Peruaners parat. Sein Gegenspieler dürfte mit den Umständen hadern.

Als Ahmad Alsuwaidi in der 61. Ingame-Minute das 4:1 erzielte, wirkte die Partie schon fast gelaufen. Überlegen war der eSportler aus den Vereinigten Arabischen Emiraten bis dato aufgetreten - sein Gegner Domenico Suarez hatte hingegen nur wenige vielversprechende Ansätze gezeigt. Der Peruaner schien ein kleines Wunder zu brauchen, um in der K.-o.-Phase der Play-Ins noch einen Startplatz für die FC Pro World Championship in Berlin zu ergattern.

Zwangspause, Aufholjagd, Last-Minute-Strafstoß

Dieses kleine Wunder trat tatsächlich ein - in Form einer rund 20-minütigen Unterbrechung aufgrund technischer Probleme. Alsuwaidi verlor nach der Zwangspause seinen Rhythmus, Suarez war wie verwandelt. Schnell verkürzte er auf 3:4. Das vierte Tor, mit dem er sich in die Verlängerung retten könnte, wollte aber einfach nicht fallen - bis in die Nachspielzeit hinein. Suarez kombinierte sich über rechts in den gegnerischen Strafraum, scheiterte erst am Keeper - und bekam dann einen Last-Minute-Elfmeter.

Den Strafstoß verwandelte Suarez platziert ins linke untere Eck und erzwang somit weitere 30 Ingame-Minuten. In diesen knüpfte der Peruaner an die reguläre Spielzeit an und schenkte seinem nun chancenlosen Kontrahenten noch mal vier Treffer ein. Aus 1:4 wurde 8:4 - ein denkwürdiges Comeback. Alsuwaidi vergrub nach Abpfiff das Gesicht in seinen Händen. "Es gibt im Moment nichts, was ich dazu sagen kann", schrieb er wenig später auf X.

Türkische Machtdemonstration - bis zur Roten Karte

Alsuwaidi war nicht der einzige eSportler, der in der K.-o.-Phase der Play-Ins einen großen Bruch im Spiel erlebte. Ähnlich erging es auch dem Türken Ismail Yerinde, der den Finnen Jesse Kosamo lange dominierte. Nach 58 Ingame-Minuten lag 'isopowerr', wie sein Gamertag in FC 24 lautet, schon mit 5:0 in Führung - eine Aufholjagd schien für den bis dato überforderten Kosamo unmöglich. Dann allerdings handelte sich Yerinde nach einer Notbremse eine Rote Karte ein und musste die Partie mit nur zehn virtuellen Spielern beenden.

Kosamo schnupperte noch mal Morgenluft und kam bis auf 3:5 heran. Im Unterschied zu Suarez' Aufholjagd konnte der Finne allerdings nicht mehr ausgleichen - Yerinde löste das WM-Ticket, was alles in allem auch hochverdient war. "Ich spiele seit sechs Jahren professionell, war aber noch nie bei der Weltmeisterschaft. Das ist ein großer Schritt für mich", sagte 'isopowerr' nach seinem Erfolg im Livestream von EA SPORTS.

"Dieser Triumph ist für alle Menschen in Indien"

Nicht nur eine persönliche, sondern sogar eine nationale Premiere feierten Charanjot Singh und Khevind Awat-Ranai bei der FC Pro World Championship. Singh setzte sich im Entscheidungsmatch dramatisch mit 5:4 gegen den Iren JP Sleator durch und ist somit erster indischer Vertreter bei einer FIFA- respektive FC-Einzelweltmeisterschaft aller Zeiten. "Dieser Triumph ist für alle Menschen in Indien", meinte der 21-Jährige anschließend auf X.

Im letzten K.-o.-Spiel der Play-Ins konnte sich Awat-Ranai gegen den Luxemburger Ivanilson Lopes behaupten - und damit das WM-Debüt für Malaysia eintüten. Dabei musste 'Buzzinho', wie Awat-Ranai im Spiel heißt, einen 0:1-Rückstand drehen. Den 2:1-Siegtreffer erzielte der eSportler der Organisation Team Flash erst in der 87. Ingame-Minute. Danach brach ein lauter Jubelschrei aus seinem Coach, in den 'Buzzinho' nach Abpfiff einstimmte.

Nigerianer fehlt wegen "Visa-Komplikationen"

Die K.-o.-Runde vermieden hatten am Mittwoch zuvor schon der Israeli Yuval Blizovsky, der Norweger Andreas Aarstad, der Belgier Rudi Ekmen und der Marokkaner Youssef Charif. Die vier Spieler gewannen jeweils ihre Gruppen, was ihnen ein Entscheidungsmatch ersparte und die Teilnahme an der FC-24-WM einbrachte. Die Gruppenphase wurde von EA SPORTS noch nicht gestreamt, der Entwickler und Organisator stieg erst danach in die Live-Übertragung ein.

Wermutstropfen der Play-Ins war der Nichtantritt des Nigerianers Teluwo Adefolarin. Er hatte schon am Montag via Instagram erklärt, aufgrund von "Visa-Komplikationen" nicht nach Deutschland einreisen zu können. Er wolle diesen Rückschlag jedoch als "Motivation nutzen, um mich weiter zu verbessern". Gruppe D der Play-Ins musste folglich mit nur vier Spielern auskommen.

Direkt im Anschluss an die K.-o.-Partien wurde stets gelost, in welchen WM-Gruppen die Last-Minute- Qualifikanten antreten. Aus deutscher Sicht wurde der Inder Singh in Gruppe D mit Jonas Wirth gelost, Awat-Ranai aus Singapur in Gruppe G mit Levy Finn Rieck. Der dänische VBL-Spieler Anders Vejrgang bekommt es in Gruppe A zudem mit dem Belgier Ekmen zu tun.

Komplette WM-Gruppen im Überblick

Gruppe A

Anders Vejrgang

Ignacio Abella

Guilherme Barros

Rudi Ekmen

Gruppe B

Ezequiel Correa

Lucio Vecchione

Nicolas Villalba

Yuval Blizovsky

Gruppe C

Paulo Chaves

Joao Vasconcelos

Francesco Allocca

Ismail Yerinde

Gruppe D

Mark Zakhary

John Mouneer

Andrea Montanini

Youssef Charif

Gruppe E

Levi de Weerd

Matias Bonanno

Nathan Ribeiro

Andreas Aarstad

Gruppe F

Donovan Hunt

Ahmad Mujahid

Max Koelemaij

Domenico Suarez

Gruppe G

Levy Finn Rieck

Manuel Bachoore

Adam Marczak

Khevind Awat-Ranai

Gruppe H

Jonas Wirth

Emre Yilmaz

Julien Perbal

Charanjot Singh