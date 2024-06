Aus 0,54 mach 2,0: Füllkrug in Grafiken und Zahlen

Er braucht nicht viele Aktionen, um für die entscheidenden Momente zu sorgen. Gegen die Schweiz reichte Niclas Füllkrug ein präziser Kopfball, um zum Spieler des Spiels zu werden.

Fast über die gesamte Spieldauer fehlte der deutschen Elf beim 1:1 gegen die Schweiz im abschließenden Gruppenspiel die Durchschlagskraft. Während die Eidgenossen bereits mit ihrem ersten Abschluss in Führung gingen, hatte die DFB-Auswahl bis zum Anbruch der Nachspielzeit 17 Torschüsse abgegeben, von denen zehn neben das Tor gingen und fünf geblockt wurden. Die Arbeit für den Schweizer Keeper Yann Sommer hielt sich in Grenzen.

Havertz ohne Glück im Abschluss

Allen vor Kai Havertz, der im Sturmzentrum erneut von Beginn an auflief, hatte es immer wieder versucht, jedoch ohne Fortune. Von seinen sechs Abschlüssen sorgte der Ball, den er in der 85. Minute mit der Schulter an die Latte bugsierte, noch für die meiste Gefahr. Bei allem Fleiß fehlte es dem Arsenal-Profi an Effizienz.

Julian Nagelsmann ließ sich dennoch bis zur 76. Minute Zeit, ehe er Füllkrug für den dieses Mal fahrig agierenden Jamal Musiala einwechselte. Der Auftrag des Dortmunders war klar: Er sollte mehr Wucht ins deutsche Angriffsspiel bringen und irgendwie für den Ausgleich sorgen. Und Füllkrug tat sofort das, was man von ihm gewohnt war. Er lauerte im Strafraum auf die richtige Gelegenheit, die sich ihm in der zweiten Minute der Nachspielzeit nach einer perfekt getimten Flanke von David Raum bot, und verwandelte diese mit traumwandlerischer Sicherheit per Kopf ins linkere obere Eck.

Füllkrugs Ballaktionen beim 1:1 gegen die Schweiz. Opta

Füllkrug glänzt mit Effizienz

Wie schon beim 5:1 im Eröffnungsspiel gegen Schottland verzeichnete der 31-Jährige nur fünf Ballkontakte und einen Abschluss - aber dieser saß jeweils. Während Havertz bei einem Expected-Goals-Wert von 1,75 nur einen Treffer verbuchte, stehen bei Füllkrug bei einem Expected-Goals-Wert von 0,54 zwei Treffer auf der Habenseite.

Schon bei der WM 2022 in Katar erfüllte der Bundesliga-Torschützenkönig der Saison 2022/23 seine Jokerrolle mit Bravour und war eine der wenigen positiven Erscheinungen in der deutschen Mannschaft. Auch damals gelangen ihm in der Gruppenphase zwei Jokertore, dafür reichten ihm 69 Minuten und 39 Ballkontakte.

Füllkrug mit Joker-Rekord

Füllkrug ist damit der erste europäische Stürmer, der bei Welt- und Europameisterschaften auf vier Tore als Einwechselspieler kommt. Als nächstes kann er nun den EM-Rekord anvisieren, den einer seiner Vorgänger im DFB-Trikot aufstellte: Dieter Müller ist der Einzige in der EM-Geschichte, der drei Jokertore erzielte.

Füllkrugs vier Tore bei Welt- und Europameisterschaften. Opta

Dabei ließ sich der damalige Kölner sogar noch weniger Zeit als die aktuelle Nummer 9 der Nationalmannschaft. Bei seiner EM-Premiere 1976 im Halbfinale gegen Jugoslawien wurde Müller beim Stand von 1:2 für Herbert Wimmer eingewechselt und sorgte mit drei Treffern für den Finaleinzug.

Füllkrugs Treffer sicherte nun erstmal den Gruppensieg. Um das Endspiel am 14. Juli in Berlin zu erreichen, wird sich das Team von Nagelsmann im Vergleich zur gestrigen Partie steigern müssen - mit Ausnahme von Füllkrug.